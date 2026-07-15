Η πρώτη κίνηση του Γιάννη Αμανατίδη μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, θα είναι να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σκηνικό διάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ,με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που μετά τις εκλογές του 2023 είχε 47 βουλευτές, να συνεδριάζει σήμερα για να εκλέξει νέο γραμματέα με μόλις 7 βουλευτές.

Το «παρών» στη σημερινή συνεδρίαση, έδωσαν οι Γιάννης Αμανατίδης που εκλέχθηκε όπως αναμενόταν στη θέση του γραμματέα της ΚΟ, η Ρένα Δούρου, η Έλενα Άκριτα, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Νίκος Παππάς και ο Χρήστος Γιαννούλης που συμμετείχε διαδικτυακά.

Ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε μετά την συνεδρίαση, πως «η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η ΚΟ να συνεχίσει με ενότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει τις μάχες στο κοινοβούλιο», προσθέτοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά».

Η πρώτη κίνηση του κ. Αμανατίδη μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, θα είναι να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανεξαρτητοποιήθηκαν Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη

Συνεχίζεται και σήμερα το μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη να ανεξαρτητοποιούνται.

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Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί χθες οι αποχωρήσει των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Γιώργου Γαβρήλου και Γιώργου Ψυχογιού ενω οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το βουλευτικό αξίωμα και την έδρα του έχει ανακοινώσει πως παραδίδει και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μένει με 17 βουλευτές, ενώ αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Θυμίζουμε πως στις εκλογές του ‘23, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές να χάνει τον Νοέμβριο του 2024 τη θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετα τις πρώτες διασπάσεις επι Κασσελακη και πλέον να είναι το τέταρτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα.

Ενδεικτικό της εικόνας… διάλυσης του κόμματος είναι το γεγονός οτι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος που παραμένει κανονικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα εκπροσώπησε τον κοινοβουλευτική ομάδα τόσο στην Ολομέλεια, όσο και στη διακομματική επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.