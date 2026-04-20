Η Euronext ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της μετονομασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε Euronext Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την ελληνική κεφαλαιαγορά και την πλήρη ενσωμάτωσή της σε ένα πανευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Άμστερνταμ, η Αθήνα, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της εξέλιξης.

Η νέα επωνυμία συνοδεύεται από ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα και αποτελεί κομβικό βήμα για την ένταξη της ελληνικής αγοράς στην ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα της Euronext, στο κοινό βιβλίο εντολών και στη διευρυμένη δεξαμενή ρευστότητας του ομίλου. Μέσω αυτής της μετάβασης, η ελληνική κεφαλαιαγορά αποκτά πρόσβαση σε ένα δίκτυο με περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες και σε μια ευρεία βάση διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά της.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, οι βασικές θυγατρικές του ομίλου μετονομάζονται, ευθυγραμμιζόμενες πλήρως με το ομοσπονδιακό μοντέλο λειτουργίας της Euronext. Συγκεκριμένα, η ATHEXGROUP γίνεται Euronext Athens, η ATHEXCLEAR μετονομάζεται σε Euronext Clearing Athens και η ATHEXCSD σε Euronext Securities Athens, σηματοδοτώντας την πλήρη ενοποίηση των λειτουργιών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ενσωμάτωση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας ως βασικού χρηματοοικονομικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως πύλης προς τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις επιλογές άντλησης κεφαλαίων και προσφέροντας πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά εργαλεία και προγράμματα προετοιμασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όπως το IPOready.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην αύξηση της ρευστότητας, καθώς η συμμετοχή στο κοινό οικοσύστημα της Euronext αναμένεται να προσελκύσει μεγαλύτερες κεφαλαιακές ροές, ενισχύοντας τη δυναμική της αγοράς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά στην προσπάθεια επαναταξινόμησης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, βελτιώνοντας τη διεθνή της εικόνα και διευρύνοντας την πρόσβαση σε θεσμικά κεφάλαια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Camille Beudin, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens, τόνισε ότι η νέα ταυτότητα αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση στην πλατφόρμα Optiq® έως το 2027 και η ολοκλήρωση της ενοποίησης των μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων έως το 2029 θα ενεργοποιήσουν πλήρως τα οφέλη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννος Κοντόπουλος υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή συνδυάζει την ιστορική διαδρομή 150 ετών της ελληνικής αγοράς με ένα νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογικές υποδομές.