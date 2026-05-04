Το Metropolitan Hospital, μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ηγετική του θέση στον τομέα της προηγμένης ιατρικής, με την πολυεπίπεδη συμμετοχή των στελεχών του στις εργασίες του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης.

Η διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2026, στο Elite Blue Conference Center, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά γεγονότα της χρονιάς για τον κλάδο, συμπίπτοντας μάλιστα με την επέτειο των 20 ετών από την ίδρυση της Εταιρείας. Ιδιαίτερη τιμή για το θεραπευτήριο αποτελεί το γεγονός ότι ο κ. Παναγιώτης Ζουμπούλης, Διευθυντής της Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan Hospital, είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης για την τρέχουσα χρονιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει το υψηλό επιστημονικό κύρος και την αναγνώριση που απολαμβάνουν οι ιατροί του θεραπευτηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Metropolitan Hospital και συνολικά ο Όμιλος HHG εκπροσωπούνται από μια πλειάδα διακεκριμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και ερευνητικά δεδομένα σε όλο το φάσμα των εργασιών.

Κορυφαίοι ιατροί του θεραπευτηρίου συμμετέχουν ενεργά με επιστημονικές εισηγήσεις και προεδρεία, αναπτύσσοντας πρωτοποριακές προσεγγίσεις σε θέματα αιχμής, όπως η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η συντηρητική θεραπεία της σκολίωσης και οι εφαρμογές της ρομποτικής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Παράλληλα, η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Metropolitan δίνει ηχηρό στίγμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξειδικευμένης μετεγχειρητικής φροντίδας και της ολιστικής προσέγγισης που εφαρμόζετε για την ταχεία αποκατάσταση των ασθενών. Η συμμετοχή στελεχών από όλα τα νοσηλευτήρια του Ομίλου HHG υπογραμμίζει τη στρατηγική συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης που χαρακτηρίζει τον Όμιλο, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίκτυο αναφοράς για τη διαχείριση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης στην Ελλάδα.

Η έντονη αυτή παρουσία αποτελεί απόδειξη της διαρκούς δέσμευσης του Metropolitan Hospital στην επιστημονική εξωστρέφεια και την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στην καθημερινή κλινική πρακτική. Με επίκεντρο πάντα τον ασθενή, το θεραπευτήριο συνεχίζει να πρωτοπορεί, διασφαλίζοντας ότι κάθε υπηρεσία υγείας που παρέχεται βρίσκεται στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου ΕΔΩ.