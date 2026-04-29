Πρεμιέρα για την 3η σεζόν της σειράς ανθολογίας «The Terror: Devil in Silver», το crime drama «M.I.A.» και το «Two Weeks On August» με ελληνικό «άρωμα».

Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Μάιο με την πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα της υποψήφιας για 8 Όσκαρ ταινίας, «A Complete Unknown» (Κυριακή 10/5, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), με τους Τιμοτέ Σαλαμέ (Dune, Marty Supreme), Έντουαρντ Νόρτον (Fight Club) και Ελ Φάνινγκ (Predator: Badlands). Ο Σαλαμέ υποδύεται τον εμβληματικό μουσικό και νομπελίστα ποιητή Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος το 1961 καταφθάνει στη Νέα Υόρκη, όπου καταφέρνει να καλλιεργήσει στενές σχέσεις με εμβληματικούς μουσικούς και να εκτοξεύσει την καριέρα του. Από τις πρεμιέρες του μήνα, ξεχωρίζει και η σειρά «Dutton Ranch» (Σάββατο 16/5, με διπλό επεισόδιο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), η οποία συνεχίζει τον κόσμο του «Yellowstone» και ακολουθεί τη Μπέθ Ντάτον (Κέλι Ράιλι-Sherlock Holmes) και τον Ριπ Γουίλερ, καθώς προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ζωή στο Τέξας, αντιμετωπίζοντας σκληρές προκλήσεις και επικίνδυνους αντιπάλους.

Από τις σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Μάιο, ξεχωρίζει, επίσης, η 3η σεζόν της σειράς ανθολογίας «The Terror: Devil in Silver» (Παρασκευή 8/5, 23:00, COSMOTE SERIES), που αφηγείται την ιστορία του Πέπερ (Νταν Στίβενς), ο οποίος καταλήγει άδικα έγκλειστος σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και βρίσκεται αντιμέτωπος με τρομακτικά μυστήρια. Το «M.I.A.» (Παρασκευή 8/5, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), είναι ένα σκοτεινό crime drama, το οποίο εξερευνά τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος στο Μαϊάμι μέσα από την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που μεγαλώνει σε οικογένεια μπλεγμένη με διακίνηση ναρκωτικών, ενώ το «Two Weeks On August» (Κυριακή 24/5, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), ακολουθεί μια μητέρα που ελπίζει ότι ένα ταξίδι στην Ελλάδα θα αναζωογονήσει την οικογένειά της, όταν όλα παίρνουν μια σκοτεινή τροπή. Πρεμιέρα θα κάνει το crime comedy «You're Killing Me» με την Μπρουκ Σιλντς (Τρίτη 19/5, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), στο οποίο μια πρώην συγγραφέας και μια podcaster αναγκάζονται να συνεργαστούν για να λύσουν μία μυστηριώδη δολοφονία.

Με νέες σεζόν επιστρέφουν οι αστυνομικές σειρές «Grace» (6η σεζόν - Παρασκευή 1/5, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV), «Erica» (2η σεζόν-Πέμπτη 7/5, 23:00, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV) και «Death Valley» (2η σεζόν-Πέμπτη 28/5, 22:00, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV).

Στις κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα ανήκει η ταινία «Τελευταίος Στόχος» (Κυριακή 24/5, 21:00, COSMOTE CINEMA 1) με τον Λίαμ Νίσον σε ρόλο κακοποιού που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τα παιδιά του, καθώς και το «Στα βάθη του Χειμώνα» (Κυριακή 17/5, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), στο οποίο μια γυναίκα (Έμμα Τόμσον - Sense and Sensibility) που ταξιδεύει μόνη της στη χιονισμένη βόρεια Μινεσότα, διακόπτει τη διαδρομή της για να σώσει μία νεαρή κοπέλα που βρίσκεται αιχμάλωτη. Επίσης, το «Christy» (Κυριακή 31/5, 21:00, COSMOTE CINEMA 1) με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι (Euphoria, Anyone But You), αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία της Κρίστι Μάρτιν, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της γυναικείας πυγμαχίας. Στην ατζέντα του Μαΐου συγκαταλέγεται η ταινία μικρού μήκους σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV, «Άδικες Διαδρομές» (Τετάρτη 13/5, 21:20, COSMOTE CINEMA 2), με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Έφη Παπαθεοδώρου και Έλενα Χαραλαμπούδη, ενώ ξεχωρίζει και το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα» (Παρασκευή 29/5, 22:00, COSMOTE CINEMA 2), μια καθηλωτική μαρτυρία για την καθημερινότητα στην πολιορκημένη Γάζα.

Νέες αφίξεις υπάρχουν και στο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, με τις μεταγλωττισμένες ταινίες «Grand Prix: Ο γύρος της Ευρώπης» (Σάββατο 23/5, 19:20, COSMOTE CINEMA 1) και «Γεια σου, Φρίντα» (Σάββατο 30/5, 19:35, COSMOTE CINEMA 1) να προσελκύουν το ενδιαφέρον των μικρών φίλων.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της COSMOTE TV, στον On Demand κατάλογο της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.