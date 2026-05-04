Το The Devil Wear Prada 2 έκανε το τέταρτο καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς.

Το άνοιγμα της συνέχειας του The Devil Wear Prada (O Διάβολος Φοράει Prada) της Disney, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της, η ταινία έκοψε 77 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική ταινία του 2006, η οποία έκανε πρεμιέρα με 27,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ .

Χάρη σε αυτό το νούμερο, η ταινία πέτυχε το τέταρτο καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς, πίσω από το «Michael» (97,5 εκατομμύρια δολάρια), το «The Super Mario Galaxy Movie» (131 εκατομμύρια δολάρια) και το «Project Hail Mary» (80 εκατομμύρια δολάρια).

Παράλληλα, συγκεντρώνοντας άλλα 156,6 εκατομμύρια δολάρια στα διεθνή ταμεία, η ταινία φτάνει συνολικά τα 233,6 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της.

Aξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι η εντυπωσιακή εγχώρια πρεμιέρα της ταινίας με 77 εκατομμύρια δολάρια κατέχει πλέον τη θέση της πιο κερδοφόρας πρεμιέρας στην εμβληματική καριέρα της Μέριλ Στριπ.

{https://youtu.be/nRqoc-G3p-8?si=PSo0cD5rOZHSndiA}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα και στην Ελλάδα, την Πέμπτη 30 Απριλίου, συγκεντρώνει ξανά όλο το αρχικό καστ: Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι οι οποίοι επιστρέφουν στους ρόλους τους μετά από 20 χρόνια και γεμίζουν τους φαν με νοσταλγία.

Η δημοτικότητα της ταινίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία 20 χρόνια από την κυκλοφορία της, σε τέτοιο βαθμό που τα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» στους δρόμους της Νέας Υόρκης αποδείχθηκαν δύσκολα για το καστ και το συνεργείο, καθώς θαυμαστές και παπαράτσι κατέκλυζαν τον χώρο των γυρισμάτων για να παρακολουθούν κάθε τους κίνηση. Η Στριπ δήλωσε στο Harper’s Bazaar ότι «ανησύχησε» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων λόγω της αίσθησης που προκάλεσε η ταινία.

Μεγάλη μερίδα του ξένου Τύπου, έχει γράψει εγκωμιαστικά σχόλια για την ταινία, όπως αυτό της Jazz Tangcay του Variety, που μεταξύ άλλων σημειώνει ότι είναι «η τέλεια συνέχεια που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το σενάριο της Aline Brosh McKenna είναι ευφυές και πνευματώδες. Θα αναφερόμαστε σε αυτό για χρόνια».