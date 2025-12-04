Η κ. Καρυστιανού βάζει στο κάδρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλευρό των αγροτών, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για πέμπτη ημέρα, στέκεται η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνοντας σε ανάρτησή της την «κοινή ρίζα του κακού»: το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ προαναγγέλλει ότι στις 9 Δεκεμβρίου «θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση - καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86».

Όπως εξηγεί, «Η ρίζα του κακού είναι σαφής: οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν ΠΑΝΤΑ εκτός κάδρου, ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ!, προστατευμένοι από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ πλέον εντείνεται και η επίσημη τρομοκρατία κατά των μαρτύρων που καταγγέλουν πολιτικούς».

Υπογραμμίζει ότι «Για αυτό οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να φωνάξουμε για την ουσία και την οριστική λύση στα προβλήματά μας. Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα».

«Για αυτό απαιτούμε:

(Α) Μη εφαρμογή του Άρθρου 86, του άρθρου ξεπλύματος των πολιτικών, γιατί αντίκειται στο Κράτος Δικαίου.

(Β) Πλήρη Λογοδοσία ΟΛΩΝ των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι, καθώς και για όλα τα άλλα οικονομικά και κατά ζωής εγκλήματα εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

(Γ) Επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων πίσω στα δημόσια ταμεία και άμεση διανομή τους ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

(Δ) Δήμευση Περιουσίας των ενόχων.

(Ε) Πληρωμή των προστίμων από τους υπαίτιους και ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ τους πολίτες», προσθέτει.

«η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει το καθήκον της, καθώς η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με «ιθαγενείς» κατοίκους. Απαιτούμε την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και πλήρη έλεγχο όλων των πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό το colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας με τις ευλογίες ολόκληρου του πολιτικού συστήματος – και της Ευρώπης, προκειμένου να μην σηκώσουμε ΠΟΤΕ κεφάλι από τη συνεχή διασπάθιση των κονδυλίων και τα βαρύτατα πρόστιμα, ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ».

Τέλος, προναγγέλλει ότι στις 9 Δεκεμβρίου «θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση - καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών μας με αφορμή την παράλειψη ποινικής έρευνας και ποινικών διώξεων κατά των πολιτικών για τη Σύμβαση 717 αλλά για τα άλλα σκάνδαλα κατάχρησης του ευρωπαϊκού χρήματος, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

»Εκεί θα συζητηθεί ΓΙΑΤΙ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δεν ασκεί τα καθήκοντά της στην έρευνα και τιμωρία των πολιτικών που πετυχαίνουν τη ατιμωρησία τους, μέσα από το προνόμιο του Άρθρου 86».

