Ένα παραλίγο τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι, καθώς ένα μεγάλο δέντρο έπεσε μέσα σε παιδική χαρά, την ώρα που στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της, ωστόσο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το δέντρο είχε πέσει εδώ και δύο ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denhl6meqbbd?integrationId=40599y14juihe6ly}