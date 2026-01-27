Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα εγκατάλειψης, ελλιπούς συντήρησης και ανύπαρκτων προληπτικών ελέγχων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Από το σημερινό περιστατικό στο δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο φαίνεται ακόμα μια φορά ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο. Ένα μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα εγκατάλειψης, ελλιπούς συντήρησης και ανύπαρκτων προληπτικών ελέγχων στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Όταν η πτώση ενός δέντρου αρκεί για να τραυματιστεί εργαζόμενος, να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να προκληθούν σοβαρές ζημιές, τότε το ζήτημα αφορά ευθέως την ευθύνη της Πολιτείας. Οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες δεν μπορούν να κινούνται σε ένα δίκτυο που λειτουργεί χωρίς ασφάλεια και πρόληψη. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη», καταλήγει η ανακοίνωση.