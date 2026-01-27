Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας: Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης όταν κατά τη διέλευση τρένου στο δρομολόγιο Πύργος - Κατάκολο, ένα μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το patris news, το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά και τον τραυματισμό του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

{https://www.youtube.com/watch?v=X2Aeiy2Pzqg&t=1s}