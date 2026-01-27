Το πεύκο έπεσε επί της οδού Παμφυλίας, στο Παλαιό Φάληρο.

Συναγερμός στο Παλαιό Φάληρο, όταν ένα μεγάλο πεύκο κατέρρευσε ευτυχώς χωρίς να τραυματίσει κάποιον περαστικό.

Συνεργεία του δήμου, αλλά και κλιμάκιο της πυροσβεστικής βρίσκονται από τις 19:00 επί της οδού Παμφυλίας, η οποία έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Το δέντρο όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής έπεσε καθώς από την βροχή μαλάκωσε το έδαφος, έγειρε και έσπασε. Το δέντρο έπεσε πάνω σε ένα βαν, εταιρείας με κλιματιστικά προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες από το Παλαιό φάληρο