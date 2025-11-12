Η νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια.

Σορός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα μέσα στη θάλασσα, στην Πύλη Ε1, στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στη θάλασσα.