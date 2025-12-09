Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε τη μεγάλη βελτίωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με ειδικούς γιατρούς και παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στις υποδομές, τα ραντεβού, την αξιολόγηση των υπηρεσιών και την ενίσχυση του προσωπικού, παρουσίασε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η εικόνα του ΕΣΥ αλλάζει ουσιαστικά μετά από χρόνια στασιμότητας: «Ένα σχέδιο που ξεκίνησε από την πρώτη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποδίδει. Για πρώτη φορά, πολίτες πηγαίνουν στα νοσοκομεία και βλέπουν ανακαινισμένα κτίρια. Περάσαμε 15 χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί στα νοσοκομεία. Αυτήν τη στιγμή ανακαινίζουμε 156 Κέντρα Υγείας στη χώρα, πολλά από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ανακαινίζουμε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, χτίζουμε ολόκληρα συγκροτήματα μέσα στα νοσοκομεία και προχωρούμε παράλληλα στην ψηφιακή αναβάθμιση».

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε τη μεγάλη βελτίωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με ειδικούς γιατρούς και παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες: «Θυμάστε ότι για να βρει κάποιος ραντεβού με ειδικό γιατρό χρειαζόταν μήνες. Σήμερα, στην πλειονότητα των περιοχών, και ειδικά στην Αττική των 5 εκατομμυρίων, κλείνεις καρδιολόγο για αύριο, γαστρεντερολόγο για μεθαύριο, ενδοκρινολόγο για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν υπήρχε πριν από λίγους μήνες».

«Στην Ιταλία για ένα τακτικό ραντεβού μπορεί να χρειαστούν 1,5 έως 7,5 μήνες. Στη Γαλλία και τη Γερμανία η αναμονή φτάνει τους 4-6 μήνες, ενώ στη Γερμανία, παρότι υπάρχει νόμος που προβλέπει ραντεβού εντός 4 εβδομάδων, σε πολλές περιοχές δεν επιτυγχάνεται. Στη Μεγάλη Βρετανία ο στόχος είναι οι 18 εβδομάδες, αλλά πολλοί ασθενείς τις ξεπερνούν. Η χώρα μας έχει καταφέρει κάτι ποιοτικά διαφορετικό», πρόσθεσε.

Για την αυξημένη ζήτηση τόνισε ότι «τον Οκτώβριο κλείστηκαν 370.000 ραντεβού και τον Νοέμβριο 430.000, μία αύξηση της τάξης του 28%. Οι πολίτες είδαν ότι μπορούν να κλείσουν ραντεβού και ανταποκρίνονται μαζικά».

Σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς επεσήμανε: «Άλλο η γενική αίσθηση σε μια δημοσκόπηση και άλλο τι λέει ο άνθρωπος που νοσηλεύτηκε. Έχουμε ένα δείγμα που ξεπερνά τους 26.000 ασθενείς. Το 75% αξιολογεί τη νοσηλεία ως καλή ή πολύ καλή. Αυτή είναι μια εικόνα πολύ διαφορετική από το αφήγημα "καταρρέει το ΕΣΥ"».

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναγνώρισε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας -και όχι μόνο του δικού μας- είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε όλη την Ευρώπη λείπει πάνω από 1 εκατομμύριο νοσηλευτές. Αυτήν τη στιγμή μπορούμε να προσλάβουμε 1.000 νοσηλευτές και οι αιτήσεις είναι περίπου 400. Στόχος μας, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, είναι αφενός να δοθούν κίνητρα -μεταξύ αυτών και η αύξηση των μισθών- και αφετέρου να ενισχύσουμε το κύρος και την ελκυστικότητα του επαγγέλματος»

Επίσης, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στον υγειονομικό χάρτη και την ανάγκη ορθολογικής αναδιάρθρωσης: «Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια επικαιροποιείται ο υγειονομικός χάρτης. Έχουν δοθεί οδηγίες στα νοσοκομεία και προχωρά μια προσπάθεια που θέλει κοινωνική συνεννόηση. Δεν μπορεί όλα τα νοσοκομεία να κάνουν τα πάντα».

Μίλησε, δε, και για τη δημοσιονομική πειθαρχία των νοσοκομείων: «Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, τα νοσοκομεία έχουν ολοκληρωμένους προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Τα έτη 2024 και 2025 δεν χρειάστηκε να ζητήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών».

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στην Υγεία είναι συνεχής και εθνική προσπάθεια: «Είμαι έξι χρόνια στο υπουργείο Υγείας. Αυτό που γίνεται στην Υγεία είναι μια εθνική προσπάθεια. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακυρώνεται από κανέναν. Προχωράμε βήμα-βήμα, αλλά αποφασιστικά, σε ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και, πάνω απ' όλα, πιο κοντά στον ασθενή».