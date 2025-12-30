Το ρεπορτάζ της ελβετικής εφημερίδας για τα νοσοκομεία της Ελλάδας.

Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν, κυριολεκτικά, γράφει η Neue Zürcher Zeitung, σε εκτενές ρεπορτάζ της ελβετικής εφημερίδας, που επισημαίνει πως το ΕΣΥ «βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με λίγα χρήματα και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού».

«Το να αρρωστήσει κανείς κατά τη διάρκεια διακοπών σε ένα ελληνικό νησί δεν είναι… καλή ιδέα. Υπάρχει έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών, συχνά λείπει ιατρικός εξοπλισμός, ενώ και τα κτήρια των νοσοκομείων δεν συντηρούνται επαρκώς», αναφέρει η εφημερίδα.

«Το περασμένο καλοκαίρι σε δημόσιο νοσοκομείο του Ηρακλείου στην Κρήτη μέσα στη νύχτα έπεσε κυριολεκτικά ένα κομμάτι από το ταβάνι στο κεφάλι καρδιοπαθούς ασθενούς, ενώ στον επάνω όροφο υπήρχε διαρροή νερού από σπασμένο σωλήνα, η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή», συνεχίζει το δημοσίευμα.

«Ο ελληνικός τομέας υγείας “μπήκε στην εντατική” την περίοδο της κρίσης εξαιτίας των περικοπών. Θα υπάρξει άραγε επιτέλους βελτίωση τον επόμενο χρόνο; Το ελληνικό κράτος έχει πλέον πλεόνασμα, […] ενώ στην κορυφή του Eurogroup βρίσκεται μάλιστα πλέον ένας Έλληνας, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται αμφίβολη η αλλαγή της κατάστασης στα νοσοκομεία», σημειώνει η NZZ.

Πολλοί γιατροί «έχουν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω των χαμηλών μισθών. Ιδίως σε τουριστικά hotspots, όπως τα Χανιά, τα υψηλά ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη προσωπικού», επισημαίνει η εφημερίδα που συμπληρώνει ότι οι μισθοί είναι αρκετά χαμηλοί για όσους γιατρούς έχουν μόλις προσληφθεί.

«Προτιμούν να δουλεύουν ως σερβιτόροι»

«Τους τελευταίους δύο μήνες μόνο στο νοσοκομείο των Χανίων παραιτήθηκαν 14 νοσηλευτές», αναφέρει ο Βαρδής Γεωργιακάκης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου. «Κάποιοι προτιμούν να δουλεύουν ως σερβιτόροι», δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Η κρίση του ελληνικού συστήματος υγείας επηρεάζει μερικές φορές ακόμα και τους εύπορους στην ηπειρωτική χώρα, όπως έδειξε ο τραγικός θάνατος της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά τον περασμένο Αύγουστο», αναφέρει η NZZ.

«Στα Χανιά πάντως όλα υποτίθεται ότι θα βελτιωθούν τον επόμενο χρόνο. Ο υπουργός Υγείας έχει δεσμευθεί πως θα γίνουν πολλές προσλήψεις. […] Μακροπρόθεσμα προβλέπεται και η κατασκευή κατοικιών για τους γιατρούς. Το ερώτημα όμως παραμένει: θα αυξηθούν και οι μισθοί, ώστε να βρεθεί προσωπικό; Αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο. Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία παραμένουν στο 5,5% του ΑΕΠ, αισθητά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, που τοποθετείται στο 7,5%», καταλήγει η Neue Zürcher Zeitung.

