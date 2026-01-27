Πρόκειται για 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού τριετούς διάρκειας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η Προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ αποτελεί την πρώτη προκήρυξη για το νέο έτος στον χώρο της Υγείας και αφορά την πλήρωση πεντακοσίων δέκα (510) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς του Υπουργείου Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη καλύπτει θέσεις Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ περιλαμβάνει και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021. Η προκήρυξη έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις θέσεις μέσω του συνοδευτικού αρχείου που τη συνοδεύει.

Δείτε την προκήρυξη εδώ