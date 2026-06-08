Όλοι στο κόμμα ευελπιστούν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξει η «χαραμάδα» για την ενότητα του χώρου, υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού.

Ένα τοπίο, το οποίο αφήνει πολλά ερωτήματα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο της συμπόρευσης με την Αλέξη Τσίπρα, δημιουργεί στην Κουμουνδούρου η υπερψήφιση της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου, για την παροχή πολιτικών στήριξης προς την ΕΛΑΣ, από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα, όμως όλοι στο κόμμα ευελπιστούν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξει η «χαραμάδα» για την ενότητα του χώρου, υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού.

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Το βασικό ερώτημα που θέτουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το μέλλον ολόκληρης της παράταξης, είναι το αν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κάτι τέτοιο, προφανώς, και δεν συμβαίνει. Ούτε πρόκειται να συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για την ηγεσία της Κουμουνούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, δεν πρόκειται να αναδείξει τη λειτουργία του.

Το επόμενο που εκ των πραγμάτων τίθεται, είναι το αν θα κάνει στις εκλογές. Η απόφαση του Σαββάτου, δεν αποκλείει την αυτόνομη κατάσταση, σε καμία περίπτωση. Όμως, είναι δεδομένο ότι σε επόμενο χρόνο, θα τεθεί ανοιχτά το ζήτημα να μην υπάρξει αντιπαραθετικό προς τον Τσίπρα ψηφοδέλτιο.

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Το έθεσαν ανοιχτά στελέχη, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και με τον σημερινό συσχετισμό που επικρατεί στο κόμμα, θα αποτελέσει την απόφασή της.

Το τρίτο ερώτημα που αρκετοί θέτουν, είναι πως από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει συνεργασίες με άλλα κόμματα, πως θα μπορούσαν να ενωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ; Ειδικά όταν ο κ. Τσίπρας έχει διαμηνύσει ότι δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές.

Είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη. Το βασικότερο σενάριο υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι πως από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει δικό του ψηφοδέλτιο, τα στελέχη του που θα κριθούν από την Αμαλίας κατάλληλα για να ριχτούν στην επόμενη, θα μπορούν να ενταχθούν σε εκείνα της ΕΛΑΣ.

Ως προς τους βουλευτές, εκείνοι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αλέξης Τσίπρα και να παραμείνουν από βουλευτές πριν ενταχθούν στη Συμπαράταξη.

Τέλος, ερωτήματα υπάρχουν για τα στελέχη που διαφωνούν με αυτή την απόφαση, όπως ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς. Τι θα πράξουν αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛ.ΑΣ και αυτοί σαν «κομμένοι» από την Αμαλίας;

Δεν σκοπεύουν να παραδώσουν εύκολα τα «όπλα». Όπως είπε ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δεν σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, σκοπεύουν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Όπως εκτιμάται από το περιβάλλον τους, σύντομα η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να έχει διαφορετική σύνθεση.

Αν φυσικά υπάρξουν μαζικές αποχωρήσεις το καλοκαίρι μεσαίων στελεχών. Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση του Σαββάτου θα μπορούσε να ανατραπεί. Άλλωστε, ο χανιώτης βουλευτής -που παραμένει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας και οργάνων- φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν σκοπεύει να χαρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν όμως δεν άλλαξε κάτι, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή η «αποστράτευση» σε κομματικό επίπεδο ή να επιχειρήσουν να φτιάξουν ένα εκλογικό σχήμα στο οποίο πέραν των ίδιων, θα μπορέσουν να βρουν στέγη και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και να διεκδικήσουν την είσοδο τους στη Βουλή.