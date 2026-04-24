Ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Νέα ΚΥΑ προβλέπει την ένταξη 13 επιπλέον παραλιών στο καθεστώς των «Απάτητων Παραλιών», αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 251.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας των παράκτιων περιοχών και θέτει αυστηρότερους περιορισμούς σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φυσική τους κατάσταση.

Η απόφαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελεί τροποποίηση προηγούμενης ρύθμισης που καθορίζει τους όρους χρήσης αιγιαλών και παραλιών υψηλής προστασίας. Με τη νέα αυτή επικαιροποίηση, διευρύνεται το δίκτυο προστατευόμενων παραλιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στόχος της ρύθμισης είναι η αποτελεσματικότερη διαφύλαξη περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική, γεωμορφολογική και αισθητική αξία, καθώς και η προστασία των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται στις συγκεκριμένες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις παραλίες που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, όπου απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αλλοιώσει τη φυσική μορφή ή να επηρεάσει την οικολογική ισορροπία των περιοχών αυτών.