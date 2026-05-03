Μορφίνη ανιχνεύθηκε στο σώμα ενός από τα θύματα.

Από δηλητηρίαση φέρεται να πέθανε μια οικογένεια στην πόλη της Ινδίας, Μουμπάι.

Στην αρχή είχαν θεωρήσει πως για τον θάνατό τους ευθυνόταν ένα... καρπούζι, ωστόσο τα στοιχεία ανατρέπουν όσα «έβλεπαν» οι ερευνητές έως τώρα.

Πρόκειται για μια τετραμελή οικογένεια που πέθανε την περασμένη εβδομάδα, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με την ασφαλή κατανάλωση του δημοφιλούς καλοκαιρινού φρούτου, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για πτώση των τιμών του σε ορισμένες περιοχές.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο ένοχος δεν ήταν κάτι τόσο αβλαβές όσο ένα καρπούζι, αλλά μια ύπουλη ουσία που «έκανε ορισμένα όργανα των θυμάτων πράσινα, υποδεικνύοντας πιθανή δηλητηρίαση».

Ο Αμπντουλάχ Ντοκάντια, ένας 45χρονος τοπικός έμπορος που διατηρούσε ένα κατάστημα κινητών αξεσουάρ, η σύζυγός του Νασρίν, 35 ετών, και τα παιδιά, η 13χρονη Ζαϊνάμπ και η 16χρονη Αϊσά, ήταν σε δείπνο με πέντε συγγενείς το Σάββατο και σέρβιραν αρνί. Αφού έφυγαν οι συγγενείς, η οικογένεια κατανάλωσε καρπούζι γύρω στη 1 π.μ. και μέχρι τις 5 π.μ. αρρώστησαν. Όλοι είχαν παρόμοια συμπτώματα- έμετο και διάρροια, που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση, και πέθαιναν μέσα σε λίγες ώρες.

Οι αρχικές ιατροδικαστικές εξετάσεις υποδηλώνουν ότι ορισμένα όργανα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς και των εντέρων, είχαν γίνει πράσινα, όπως δήλωσαν πηγές στο NDTV.

Οι γιατροί που εξετάζουν την υπόθεση έχουν αναφέρει ότι τα συμπτώματα και τα εσωτερικά ευρήματα δεν ευθυγραμμίζονται με μια συνηθισμένη περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης.

Επίσης, βρήκαν μορφίνη, ένα ισχυρό παυσίπονο που συνήθως χορηγείται σε ελεγχόμενα ιατρικά περιβάλλοντα, στο σώμα του πατέρας και θύματος. Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα εάν το εύρημα υποδηλώνει προηγούμενη ιατρική παρέμβαση, τυχαία έκθεση ή κάτι πιο ύποπτο.

Η κρατική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί άμεση σχέση μεταξύ των θανάτων και του καρπουζιού και ότι τα συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά από επιστημονική επιβεβαίωση.

Οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αναμένεται η τελική έκθεση.

Πηγή ndtv.com