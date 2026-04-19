Σκότωσαν 21 σκύλους με δηλητηριασμένα δολώματα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Οργή προκαλεί η είδηση της θανάτωσης 21 σκύλων, με δηλητηριασμένα δολώματα, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και ο δήμος καλεί τους πολίτες που έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τις αρχές, προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Το αποτρόπαιο περιστατικό συνέβη στον Βάβδο, όπου θανατώθηκαν 21 σκύλοι που φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής. «Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας, που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού. Πρόκειται για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία. Ο δήμος Πολυγύρου δεν πρόκειται να παραμείνει αμέτοχος απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Ο δήμος προχωρά στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι δράσεις προστασίας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων. «Τέτοιες πράξεις δεν μπορούν και δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Η προστασία των ζώων και ο σεβασμός στη ζωή αποτελούν ευθύνη όλων μας», υπογραμμίζει ο δήμος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου

Έντονη αγανάκτηση και θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Βάβδου, αλλά και σε ολόκληρο τον Δήμο Πολυγύρου, το αποτρόπαιο περιστατικό μαζικής θανάτωσης σκύλων με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Συνολικά, 21 ζώα -14 ενήλικα και 7 ανήλικα - τα οποία φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής, βρήκαν τραγικό θάνατο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας, που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού. Πρόκειται για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία. Ο δήμος Πολυγύρου δεν πρόκειται να παραμείνει αμέτοχος απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», δηλώνει ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Ο δήμος, σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία, είχε ήδη προβεί σε επανειλημμένες ενέργειες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού ζώων, παρέχοντας στήριξη μέσω στειρώσεων και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παρά τις δυσκολίες και τις κατά περίπτωση περιορισμένες δυνατότητες συνεργασίας, οι δημοτικές υπηρεσίες και οι εθελοντές συνέχισαν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών και την προώθηση υιοθεσιών.

Μετά το τραγικό συμβάν, ο δήμος Πολυγύρου, με την Πενταμελή Επιτροπή, προχωρά άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

• Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων και πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

• Συλλογή στοιχείων και μαρτυριών από την ευρύτερη περιοχή.

• Ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα των δηλητηριασμένων δολωμάτων, τόσο για τα ζώα όσο και για τη δημόσια υγεία.

• Ενίσχυση των δράσεων προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Καλούνται οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το περιστατικό να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Τέτοιες πράξεις δεν μπορούν και δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Η προστασία των ζώων και ο σεβασμός στη ζωή αποτελούν ευθύνη όλων μας.

Ο δήμος Πολυγύρου θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις δράσεις του για την ευζωία των ζώων και την τήρηση της νομιμότητας, έως ότου αποδοθεί δικαιοσύνη.