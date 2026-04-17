Οι βρηχυθμοί του απεγνωσμένου λιονταριού προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση για τη διάσωσή του.

Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης ενός λιονταριού εκτυλλίχθηκε στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, με το ζώο να απεγκλωβίζεται από πηγάδι εννέα μέτρων.

Το πηγάδι βρίσκεται κοντά στο εθνικό πάρκο Γκιρ, στο οποίο φιλοξενούνται τα άγρια ζώα. Το λιοντάρι έπεσε και εξαιτίας του μεγάλου βάθους αδυνατούσε να βγει, παλεύοντας να παραμείνει στην επιφάνεια. Οι βρηχυθμοί του άτυχου ζώου έφτασαν στα αυτιά των ντόπιων, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο έφτασε ομάδα διάσωσης, ενώ παρόντες ήταν και χωρικοί. Αρχικά κατέβασαν σχοινιά στο πηγάδι για να τα πιάσει το λιοντάρι αλλά εν τέλει αντέδρασε επιθετικά δαγκώνοντάς τα. Τελικά, μετά από πολλή προσπάθεια και συντονισμό, οι διασώστες κατάφεραν να ασφαλίσουν το λιοντάρι χρησιμοποιώντας ένα σχοινί με θηλιά. Με την περιοχή πλήρως αποκλεισμένη, τοποθετήθηκε ένα κλουβί στην άκρη του πηγαδιού. Στη συνέχεια, η ομάδα ξεκίνησε τη διαδικασία ανύψωσης του ζώου.

Μόλις βγήκε στην επιφάνεια, το λιοντάρι μπήκε στο κλουβί, επιτρέποντας στην ομάδα να το κλείσει και να το οδηγήσει σε ασφαλές μέρος.

