«Για το κράτος των Αθηνών, ο Ριγανόκαμπος είναι μακριά», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Αιχμές για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη άφησε αναπτύσσοντας επίκαιρη ερώτηση για την παραβατικότητα στο Ριγανόκαμπο Πατρών, ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οφείλει να καταλάβει πως η παραβατικότητα υπάρχει και εκτός Αττικής».

Επανερχόμενος μάλιστα στα όσα του απάντησε ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλους, ο κ. Κατσανιώτης τόνισε χαρακτηριστικά πως «εξακολουθεί να υπάρχει η αίσθηση στους πολίτες ότι στο σημείο του καταυλισμού και στην ευρύτερη περιοχή του Ριγανόκαμπου Αχαϊας, ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Τα νούμερα είναι ωραία, αλλά η ζωή των κατοίκων είναι αφόρητη. Οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή νιώθουν άσχημα που δεν ζουν στη Δυτική Αθήνα. Γιατί εκεί που ο υπουργός θέλει, κάνει δράσεις. Εδώ απλά εξαγγέλλει...».

Το «καρφί» για την Δυτική Αττική δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εκλέγεται βουλευτής στη Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών.

«Δεν υπάρχει περιπολικό στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί. Για το κράτος των Αθηνών, ο Ριγανόκαμπος είναι μακριά. Δεν υπάρχει ειδική μονάδα μέσα στον καταυλισμό όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός. Οι κάτοικοι δεν βλέπουν περιπολίες. Αντίθετα βλέπουν καθημερινά να γίνονται θύματα κλοπών. Να καταλάβει η ηγεσία του υπουργείου ότι η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων υπάρχει και εκτός Αττικής και δημιουργεί τεράστια προβλήματα..», προσθεσε παράλληλα ο «γαλάζιος» βουλευτής.