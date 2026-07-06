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Συνολικά καταγράφηκαν 8.417 παραβάσεις και ακινητοποιήθηκαν 789 οχήματα.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, με σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., διενεργήθηκαν 29.029 αλκοτέστ, από τα οποία βεβαιώθηκαν 254 παραβάσεις, ενώ 11 οδηγοί συνελήφθησαν υπό επήρεια με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l. Παράλληλα, 18 οδηγοί συνελήφθησαν για άλλες παραβάσεις.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 8.417 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 789 οχήματα, εκ των οποίων 101 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.286 άδειες ικανότητας οδήγησης και 391 άδειες κυκλοφορίας.

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Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,87% επί του συνόλου.