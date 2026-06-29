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Κατά το διάστημα 22 με 29 Ιουνίου η Τροχαία πραγματοποίησε 25.938 αλκοτέστ.

Με αμείωτο ρυθμό πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη την Αττική κατά το διάστημα 22 με 29 Ιουνίου, με σκοπό την πρόληψη τροχονομικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., διενεργήθηκαν 25.938 αλκοτέστ, από τα οποία βεβαιώθηκαν 217 παραβάσεις, ενώ 10 οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό επήρεια με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.794 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 702 οχήματα, εκ των οποίων 120 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.211 άδειες ικανότητας οδήγησης και 389 άδειες κυκλοφορίας.

{https://www.youtube.com/shorts/wqxzETgiYbI}

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Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,84% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.