Απόψε το μεγάλο φινάλε της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Το μεγάλο φινάλε της πιο ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται απόψε και αύριο στις 22:30 με τα δύο τελευταία αποκαλυπτικά επεισόδια!

Δευτέρα 29 Ιουνίου - Επεισόδιο 41:

Η Δήμητρα βάζει στον Νίκο την υποψία πως ο πατέρας του μπορεί και να ζει την ίδια στιγμή που ο Μιχαήλος μαθαίνει ποιος πραγματικά ήταν ο πατέρας του.

Ο Καστανιάδης, σοκαρισμένος, τον αφήνει ελεύθερο, ενώ λίγο μετά η Μάγδα επισκέπτεται τα γραφεία της «Καθεδρίας» φέρνοντας την πληροφορία πως ο Τσατσάνης είναι ζωντανός.

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Τώρα το μόνο που μένει για να κλείσει αυτή η ιστορία, είναι μια αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τσατσάνη στον Κορνήλιο και να βγει ξανά στην επιφάνεια το στικάκι που τόσες μέρες είναι ξεχασμένο στο σπίτι του Μιχαήλου…

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