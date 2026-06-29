Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 81ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη βρίσκει παρηγοριά στον γιο της, η Ιουλία καταστρώνει σχέδιο να παγιδεύσει τη Λέλα, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια της πεθεράς της, η Πολυξένη πληγώνεται από τον Θαλή και η Μαγδαληνή έρχεται σε σύγκρουση με τον Οδυσσέα.

Η Μαγδαληνή έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Οδυσσέα, όταν η παραβίαση της ιδιωτικότητάς της φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα ελέγχου και εμπιστοσύνης που δεν μπορούν πια να αγνοηθούν. Η Ασπασία επιστρέφει στο σπίτι και αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη παρουσία, καθώς ένα ασθενοφόρο στην αυλή την φέρνει αντιμέτωπη με μια απώλεια που τη συγκλονίζει και αλλάζει απότομα τις ισορροπίες της.

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Η Πολυξένη περνά τη νύχτα μόνη και απομονωμένη, με τη συμπεριφορά της να δείχνει ότι η ψυχική της κατάσταση επιβαρύνεται επικίνδυνα. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να επιστρέψει στους ρυθμούς της δουλειάς της στο Ίδρυμα, όμως η μνήμη του Άγγελου παραμένει παρούσα και επηρεάζει κάθε της κίνηση.

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Η Ιουλία, σε μια φαινομενικά ήρεμη στιγμή στο σπίτι, λαμβάνει ένα τηλεφώνημα που επιβεβαιώνει πως η αναζήτησή της για την αλήθεια μπαίνει σε νέα, πιο κρίσιμη φάση ενώ η κατάρρευση του πεθερού της, βυθίζει εκ νέου το σπίτι στη θλίψη και το πένθος.

Ο Θαλής αποκαλύπτει στην Πολυξένη ότι αρραβωνιάζεται:

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Ο Ιάκωβος καταλαβαίνει ότι ο Αλέξανδρος τους έχει στήσει παγίδα:

{https://www.youtube.com/watch?v=k0XQNALvGgI}

Η Ασπασία παρηγορεί τον Σταύρο:

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