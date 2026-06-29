Σε τροχιά έντονης καλοκαιρινής ζέστης εισέρχεται η χώρα το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει. ο μετεωρολόγος του Star, Θoδωρής Κολυδάς, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται από τα τέλη Ιουνίου έως και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αυτή να σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή του καιρού. Αντίθετα, οι συνθήκες θα παραμείνουν καθαρά καλοκαιρινές, με τη ζέστη να διατηρείται σε αισθητά επίπεδα.

Περιορισμένες βροχές - Πού εντοπίζεται η πιθανότητα αστάθειας

Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα είναι γενικά περιορισμένες, κυρίως στις νότιες και δυτικές περιοχές της χώρας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς αστάθειας εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ειδικότερα, η Καβάλα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης φαινομένων, ενώ μικρότερη πιθανότητα υπάρχει και για τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

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Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο θα κυλήσει με έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τη ζέστη να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του καιρού και τις βροχές να παραμένουν περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα.

{https://x.com/KolydasT/status/2070878045288771890}