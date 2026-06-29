Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός βρέφους 11 μηνών στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο κατάπιε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ελατήριο από ένα στυλό.

Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου λειτουργεί εξειδικευμένη ομάδα για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών σε τόσο μικρές ηλικίες.

Οι γιατροί προχώρησαν με επιτυχία στην αφαίρεση του ξένου σώματος, ενώ το βρέφος είναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Οι γιατροί προειδοποιούν τους γονείς

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, τα περιστατικά κατάποσης ξένων σωμάτων από μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα συχνά και οι υγειονομικοί καλούνται να τα αντιμετωπίζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση.

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Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μικρά αντικείμενα που βρίσκονται σε χώρους όπου κινούνται βρέφη και νήπια. Αντικείμενα όπως ελατήρια, μπαταρίες, νομίσματα, καπάκια ή μικρά εξαρτήματα μπορούν εύκολα να καταποθούν, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών.