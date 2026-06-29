Δέκα μηνών βρέφος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στην κολυμπήθρα: Η άμεση αντίδραση της μητέρας και η συγκινητική ολοκλήρωση του μυστηρίου.

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν την Κυραική συγγενείς και καλεσμένοι σε μυστήριο βάφτισης στον Βόλο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του gegonota.news, ένα αγοράκι μόλις 10 μηνών έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ σε όσους βρισκόντουσαν εντός του ναού.

Το βρέφος, το οποίο από την αρχή της διαδικασίας έκλαιγε έντονα και έδειχνε ταλαιπωρημένο, σταμάτησε απότομα να αντιδρά. Την ώρα που ο ιερέας το εμβάπτιζε στο νερό, το παιδάκι έκλεισε τα μάτια του και βυθίστηκε σε λήθαργο.

Εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη τον κίνδυνο δεν ήταν ο ιερέας, αλλά η μητέρα του μωρού. Βλέποντας το παιδί της να μην ανταποκρίνεται, άρχισε να καλεί έντρομη σε βοήθεια, απαιτώντας να διακοπεί αμέσως το μυστήριο. Η ίδια άρπαξε το βρέφος από τα χέρια του ιερέα και άρχισε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, προσπαθώντας να το συνεφέρει.

Λόγω του ότι ο ιερός ναός βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από τον σταθμό του ΕΚΑΒ, οι διασώστες και ο γιατρός του ασθενοφόρου έφτασαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Μπαίνοντας στην εκκλησία, παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες στο αγοράκι, το οποίο ευτυχώς είχε ήδη αρχίσει να ανοίγει τα μάτια του και να ανακτά τις αισθήσεις του.

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Η συγκινητική ολοκλήρωση του μυστηρίου

Αφού ο γιατρός επιβεβαίωσε ότι η υγεία του παιδιού δεν διέτρεχε πλέον κανέναν κίνδυνο, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η τελετή με συνοπτικές διαδικασίες, υπό τη διακριτική επίβλεψη του υγειονομικού προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μωρό πήρε το όνομα του πρόωρα χαμένου πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, όταν η σύζυγός του βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της.