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Ο ναυαγοσώστης κατάφερε να τον επαναφέρει.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής, όταν 17χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεση ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη της οργανωμένης παραλίας, ο οποίος προχώρησε σε προσπάθειες ανάνηψης και κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού. Στη συνέχεια ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη, αλλά σταθεροποιημένη κατάστααη, ενώ εξετάζεται η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: xanthi2.gr