Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έριξε οριστική αυλαία. Συγκινεί η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη λίγες ημέρες αργότερα.

Μία διαφορετική και άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η παρουσιάστρια έριξε αυλαία στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, έπειτα από 11 χρόνια συνεχούς πορείας και οι πρώτες πληροφορίες την θέλουν να αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη.

Στην τελευταία εκπομπή, η Κουτσελίνη, στάθηκε συγκινημένη μπροστά από τις κάμερες, ενώ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που συνδέθηκε δέχθηκε ζωντανά τηλέφωνο από την σύζυγο του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα.

Την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, η παρουσιάστρια επέστρεψε με μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσω της οποίας θέλησε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της.

Η συγκινητική ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη μετά την ολοκλήρωση της σεζόν

Όπως αναφέρει, με γνώμονα πάντα την αλήθεια, ετοιμάζεται για τη νέα της θέση και τη νέα τηλεοπτική σεζόν:

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«Ήθελα να ξεκουράσω λίγο το μυαλό για να γράψω όσα μέσα μου κρατώ από αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι! Αγάπησα πραγματικά και βαθιά όλους τους συνταξιδιώτες μου. Δουλέψαμε ακούραστα, διαφωνήσαμε, αγαπηθήκαμε και στο τέλος νικήσαμε. Νίκησε το καλό, η αγκαλιά, η αγάπη, το φως.

Το σκοτάδι κάποιες στιγμές μας κύκλωσε από παντού αλλά να… ήταν εκείνη η στιγμή που το ξέφωτο ξεπρόβαλε μπροστά μας και βγήκαμε ξανά στο φως!

Είναι σπάνιο σήμερα να σε αγαπούν και να αγαπάς… Είναι όμορφο να απολαμβάνεις το ταξίδι το ίδιο με την μπουνάτσα όπως και με την τρικυμία. Είναι ανθρώπινο να λυγίσεις στον ανθρώπινο πόνο, να χαμογελάς δακρύζοντας… όταν βλέπεις τους κόπους να ανταμείβονται. Ο καθένας ξεχωριστά αυτά τα 11 χρόνια ήταν μοναδικός.

Το star μας στήριξε, μας αγκάλιασε και μας έπιασε από το χέρι να ανέβουμε μαζί τα σκαλιά προς το φως… Δεν έφυγα ποτέ από κοντά τους παρά τα μονοετή συμβόλαια γιατί απλά μαζί κάναμε την επιτυχία.

{https://www.instagram.com/p/DaaFQhaCj5Z/?hl=el&img_index=1}

Οι άνθρωποι δημιουργούμε μόνο από κοινού. Δεν υπάρχουν βασιλιάδες στο θρόνο τους, ούτε βασίλισσες… Πάντα κερδίζει το ΕΜΕΙΣ στο ΕΓΩ. Σας ευχαριστώ που συγχωρήσατε τα λάθη μας, μας γεμίσατε με αγάπη και ήσασταν πάντα δίπλα μας με τα χιλιάδες καθημερινά μηνύματα. Αυτές οι καλημέρες που μας στέλνατε ήταν το καύσιμο να προχωράμε… να οδηγούμε το πλοίο σε στεριές ανθρωπιάς!

Εύχομαι και ελπίζω να βρούμε ωραίες στεριές και στο επόμενο βήμα. Να στεριώσουμε και πάλι στις καρδιές σας όπως τότε… Καμιά ΙΘΑΚΗ δεν είναι εύκολη!

Αλλά το πλήρωμα είναι έτοιμο για όλους τους ΚΑΙΡΟΥΣ! Εις το επανιδείν! Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάλι θα πορευτούμε με αλήθειες…».