Οριστική αυλαία έριξαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στην εκπομπή Breakfast.

Εμφανώς συγκινημένη στάθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Ελένη Χατζίδου μπροστά από τις κάμερες της εκπομπής Breakfast για να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια, μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, βρέθηκαν στ πλατό της εκπομπής για τέσσερις τηλεοπτικές σεζόν, ωστόσο η συνεργασία τους με το κανάλι ολοκληρώθηκε σήμερα.

Το δίδυμο παρουσιαστών, φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένο με την έκβαση της κατάστασης και κατά τη λήξη της εκπομπής μίλησαν με ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα για τη συνεργασία τους με την ομάδα.

Η Χατζίδου δε, έκανε και μία συγκινητική αναφορά στον σύζυγό της, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Σε λατρεύω, σ’ αγαπώ. Θα γεράσουμε μαζί! Λέγαμε θα γεράσουμε στο ‘Breakfast’. Πολλά δεν γίνονται όπως τα περιμένουμε, πολλές φορές. Ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε! Ναι;».

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Λίγες ώρες αργότερα, το κανάλι, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το οριστικό τέλος της εκπομπής, δίνοντας ευχές στους δύο παρουσιαστές για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Από την πλευρά της η Ελένη Χατζίδου, προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της φετινής χρονιάς, αλλά και των όσων έζησαν στο πλατό του Breakfast:

«Δεν διαλέγουμε πάντα το τέλος μιας διαδρομής. Διαλέγουμε όμως τι θα κρατήσουμε από αυτή. Εγώ κρατάω τέσσερα χρόνια γεμάτα εμπειρίες, ανθρώπους, γέλια, συγκίνηση και την αγάπη που παίρναμε από εσάς κάθε πρωί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Και όπως λέγαμε πάντα…

Είναι ωραίο να μοιράζεσαι. Ήταν πραγματικά ωραίο που το μοιραστήκαμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.

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