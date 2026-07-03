Εντοπίστηκε κατασκευαστική αστοχία που σε περίπτωση βλάβης ή καταπόνησης του καλωδίου, να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τον χρήστη.

Σε απαγόρευση διάθεσης συγκεκριμένου μοντέλου τοστιέρας της Izzy προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών.

Η σχετική ειδοποίηση δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου 2026 στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) (εδώ)

Η απαγόρευση πώλησης αφορά την ηλεκτρική τοστιέρα/σαντουιτσιέρα αφορά αυτό το μοντέλο

Μάρκα: Izzy

Μοντέλο: IZ-2010

Barcode: 5201524921825

Χώρα κατασκευής: Κίνα

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Πρόκειται για λευκή ηλεκτρική τοστιέρα, η οποία διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία. Σύμφωνα με την ειδοποίηση, κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός γείωσης είναι μικρότερος από τους αγωγούς που μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατασκευαστική αυτή αστοχία μπορεί, σε περίπτωση βλάβης ή καταπόνησης του καλωδίου, να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τον χρήστη. Δεν πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive), το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60335-1, και το πρότυπο EN 60335-2, που αφορούν την ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Αποφασίστηκε η απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων συνοδευτικών μέτρων από τον εισαγωγέα. Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου 2026. Όσοι έχουν προμηθευτεί την τοστιέρα Izzy IZ-2010 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το κατάστημα από το οποίο την αγόρασαν ή με τον εισαγωγέα, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος.