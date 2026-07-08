Μέσα από τo Samsung Wallet, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται συμβατές κάρτες πληρωμών, αλλά και άλλα ψηφιακά στοιχεία που υποστηρίζει η πλατφόρμα.

Η Samsung φέρνει από σήμερα στην ελληνική αγορά το Samsung Wallet, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και τη λειτουργία του Samsung Pay για ανέπαφες ψηφιακές πληρωμές. Με τη διάθεση της νέας υπηρεσίας, οι χρήστες συσκευών Galaxy στην Ελλάδα αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω του κινητού ή του smartwatch τους, ενώ παράλληλα αποκτούν πρόσβαση σε μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακών υπηρεσιών και εγγράφων.

Το Samsung Wallet είναι ήδη προεγκατεστημένο στις νεότερες συσκευές της σειράς Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Z Fold και Galaxy Z Flip, καθώς και στα έξυπνα ρολόγια της εταιρείας. Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται συμβατές κάρτες πληρωμών, αλλά και άλλα ψηφιακά στοιχεία που υποστηρίζει η πλατφόρμα.

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του στην Ελλάδα, το Samsung Wallet υποστηρίζει χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Visa, με τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς να αποτελούν τις πρώτες συνεργαζόμενες τράπεζες. Προς το παρόν δεν υποστηρίζονται κάρτες Mastercard. Στο οικοσύστημα της υπηρεσίας συμμετέχουν επίσης η Viva.com για ηλεκτρονικές πληρωμές, η Epsilon Net για εταιρικές ψηφιακές ταυτότητες εργαζομένων και η more.com για την αποθήκευση εισιτηρίων.

Σε διεθνές επίπεδο, η πλατφόρμα υποστηρίζει ήδη κάρτες επιβίβασης από αεροπορικές εταιρείες όπως οι Air France, American Airlines, Emirates, Korean Air, Ryanair και Turkish Airlines, ενώ προσφέρει και δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών κλειδιών αυτοκινήτου για επιλεγμένα μοντέλα των Audi, BMW, BYD, Hyundai, Kia και MINI.

Παράλληλα, η Samsung παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας, ο οποίος προβλέπει τρεις διαδοχικές φάσεις. Αρχικά, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην επέκταση της υποστήριξης πληρωμών, στη συνέχεια στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και, σε τρίτο στάδιο, στην ενσωμάτωση τεχνολογιών επόμενης γενιάς. Στόχος είναι το Samsung Wallet να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, φιλοξενώντας εκτός από κάρτες πληρωμών και ψηφιακές ταυτότητες, passkeys, κάρτες μέλους, κάρτες επιβίβασης, ψηφιακά κλειδιά αυτοκινήτου και υπηρεσίες μεταφορών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Head of Mobile Experience Greece and Cyprus της Samsung, Άρης Παρασκευόπουλος, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της πλατφόρμας Knox, αξιοποιώντας παράλληλα τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των χρηστών. Όπως ανέφερε, από αύριο ξεκινά πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους σχετικά με τις ψηφιακές πληρωμές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η χρήση των ψηφιακών πορτοφολιών στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.