«Μέχρι στιγμής» δεν υπάρχουν αναφορές για «νεκρούς».

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή 9/10 στον Παναμά σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 τοπική ώρα (20:56 ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τη μικρή πόλη Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Το Τονοσί, πόλη 9.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 360 χιλιομέτρων από την πόλη του Παναμά, ήταν μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό. Ο υπουργός Υγείας Φερνάντο Μπόιντ δήλωσε ότι η τοποθεσία αυτή έχει αποκοπεί από τον κόσμο μέσω του οδικού δικτύου.

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«Μέχρι στιγμής» δεν υπάρχουν αναφορές για «νεκρούς» από τον σεισμό, δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Ρενέ Γκαρσία.

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