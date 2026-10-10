Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάσταση στη χώρα.

Ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η χώρα της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με «μεγάλη καταστροφή», μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτιρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αναφέρθηκε σε δρόμους που «κατέρρευσαν εντελώς» σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σκληρά. Ωστόσο, ο αρχηγός του κράτους δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν εικόνες καταστροφής στις πόλεις Πενονομέ και Σονά, όπου κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται άνδρας να φωνάζει προς τα συντρίμμια, αναζητώντας πιθανούς εγκλωβισμένους.

Επιβεβαιωμένο οπτικό υλικό καταγράφει την κατάρρευση τμήματος καθεδρικού ναού στην Πενονομέ, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα καμπαναριά του. Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται ξενοδοχείο που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τη σεισμική δόνηση. Παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης.

Η ισχυρή δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πρωτεύουσα, την Πόλη του Παναμά, η οποία βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Εκατοντάδες πολίτες εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε δρόμους, πλατείες και πάρκα, περιμένοντας να σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα.

{https://x.com/FarmearAura/status/2108626581761511538}

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Μεταξύ των εγκαταστάσεων που εκκενώθηκαν ήταν και η μαιευτική πτέρυγα του νοσοκομείου Santo Tomás. Στην πρωτεύουσα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο κυρίως για περιορισμένες ζημιές από πτώσεις υλικών και συντριμμιών από στέγες.

{https://x.com/WorldRadar26/status/2108778881851523494}

Στην επαρχία Ερέρα, ο 74χρονος Ρικάρντο Μπράουν περιέγραψε στο Reuters τις στιγμές αγωνίας που έζησε, αναφέροντας ότι αρκετά σπίτια στη γειτονιά του υπέστησαν ζημιές. «Φοβόμαστε. Είμαστε μόνο δύο ηλικιωμένοι εδώ. Το σπίτι έχει ρωγμές και φοβόμαστε ότι μπορεί να καταρρεύσει πάνω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/NaraSenyap/status/2108778873907499401}

Δόνηση διάρκειας 40 δευτερολέπτων

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Παναμά, Νέστορ Λούκε, απέδωσε τον σεισμό στο ρηξιγενές σύστημα Azuero-Soná, εξηγώντας ότι στην περιοχή συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες τεκτονικής πίεσης, οι οποίες απελευθερώνονται κατά διαστήματα.

Όπως ανέφερε, τα σεισμικά κύματα διαδόθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σχεδόν παντού. Μάλιστα, στην Πόλη του Παναμά η σεισμική δόνηση διήρκεσε περίπου 40 δευτερόλεπτα, ενώ σε άλλες περιοχές ενδέχεται να είχε ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια.

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Κάτοικοι της πρωτεύουσας περιέγραψαν πρωτοφανείς στιγμές τρόμου, με ορισμένους να αναφέρουν ότι επρόκειτο για τον ισχυρότερο και μεγαλύτερης διάρκειας σεισμό που είχαν αισθανθεί εδώ και πολλά χρόνια.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μαρτυρία εργαζομένου, ο οποίος παρακολουθούσε καθαριστές τζαμιών σε ουρανοξύστη να αιωρούνται επικίνδυνα κατά τη διάρκεια της δόνησης.

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Κανονικά η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά

Παρά την ένταση του σεισμού, σημαντικές υποδομές της χώρας δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η Διώρυγα του Παναμά συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της, όπως και το μεγάλο ορυχείο χαλκού Cobre Panama. Παράλληλα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκουμέν επανέφερε τις πτήσεις, έπειτα από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας που είχε επιβληθεί για λόγους ασφαλείας. Το γεγονός ότι το επίκεντρο βρισκόταν σε αραιοκατοικημένη περιοχή φαίνεται πως διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του USGS, περίπου 43.000 κάτοικοι εκτέθηκαν σε τουλάχιστον πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Συγκριτικά, στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο, ο αντίστοιχος πληθυσμός πλησίαζε τα 1,4 εκατομμύρια, ενώ στον σεισμό της Κολομβίας τον Αύγουστο ξεπερνούσε τα 1,6 εκατομμύρια.

Έως και το 10% του ΑΕΠ οι οικονομικές απώλειες

Παρά την απουσία αναφορών για θύματα, οι οικονομικές συνέπειες του σεισμού ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι οι συνολικές οικονομικές απώλειες θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ 1% και 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του Παναμά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις αυτοψίες σε κτίρια και υποδομές, ενώ η πολιτική προστασία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας των συνεχόμενων μετασεισμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Παναμάς είχε προγραμματίσει για τη Δευτέρα (12/10) εθνική άσκηση εκκένωσης, με στόχο την αξιολόγηση της ετοιμότητας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απέναντι σε ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός.

Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τις αρχές να επικεντρώνονται στον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων και στην αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών.