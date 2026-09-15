Τα εγκαίνια του προεξενείου στη Νέα Ορλεάνη έγιναν παρουσία της υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.

Πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη.

Τα εγκαίνια του προεξενείου έγιναν παρουσία της υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, του Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνη Αλεξανδρίδη, του Επίτιμου Προξένου John Dennis Georges, της Δημάρχου της Νέας Ορλεάνης Helena Moreno, καθώς και εκπροσώπων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη διαχρονικά ξεχωριστή θέση της Νέας Ορλεάνης στην ιστορία της Ελληνικής Διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της πόλης στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ελληνοαμερικανικής παρουσίας.

Η Πολιτεία της Λουιζιάνα εξακολουθεί να φιλοξενεί μια δραστήρια, δυναμική και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα, η οποία έχει ενσωματωθεί πλήρως στην αμερικανική κοινωνία, διατηρώντας, παράλληλα, ισχυρούς και αδιάλειπτους δεσμούς με την Ελλάδα. Η λειτουργία του νέου Επίτιμου Προξενείου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των ιστορικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας στη Λουιζιάνα, καθώς και για την περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η Νέα Ορλεάνη υπήρξε, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ένα από τα σημαντικότερα σημεία εισόδου και εγκατάστασης Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1864, η πόλη αποτέλεσε έδρα του πρώτου Ελληνικού Προξενείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής τον Νικόλαο Μπενάκη, κατόπιν σχετικού διατάγματος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Abraham Lincoln.

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Η επαναλειτουργία της ελληνικής προξενικής παρουσίας στη Νέα Ορλεάνη, μέσω του νέου Επίτιμου Προξενείου, αντανακλά τη βούληση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και τους δεσμούς της με την ελληνική ομογένεια, αλλά και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.