Η επενδυτική απόφαση στηρίχθηκε στη φιλοσοφία ανάληψης «σταθμισμένων ρίσκων», λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη θέση της Κίνας στην παγκόσμια αγορά γαλλίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Δύσης.

Στη στρατηγική επένδυση της Metlen στην παραγωγή γαλλίου, στο υψηλό ενεργειακό κόστος και στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της εταιρείας, μιλώντας στο 11th Financial Times Energy Transition Summit στο Λονδίνο.

Σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο των Financial Times, Verity Ratcliffe, ο επικεφαλής της Metlen ανέδειξε τη σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών και των συνεργειών μεταξύ Ενέργειας και Μετάλλων για τη διατήρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επένδυση της Metlen στην παραγωγή γαλλίου, με στόχο την παραγωγή 50 τόνων ετησίως και την αύξηση της παραγωγής αλουμίνας στους 1,3 εκατ. τόνους. Η εμπορική λειτουργία προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Ο κ. Μυτιληναίος εξήγησε ότι η επενδυτική απόφαση στηρίχθηκε στη φιλοσοφία ανάληψης «σταθμισμένων ρίσκων», λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη θέση της Κίνας στην παγκόσμια αγορά γαλλίου και τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Δύσης.

Ενδεικτική των εξελίξεων είναι η εκτίναξη της τιμής του γαλλίου από επίπεδα κάτω των 500 δολαρίων ανά κιλό, όταν αποφασίστηκε η επένδυση, στα 3.500 δολάρια σήμερα. Παράλληλα, η Metlen εξετάζει την επέκτασή της στην παραγωγή γερμανίου και σκανδίου.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε από την εσωτερική ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς η ανάκτηση γαλλίου αποτελεί κυρίως τεχνολογική πρόκληση και όχι επένδυση υψηλής κεφαλαιακής έντασης.

Αναφερόμενος στην ενέργεια, υπογράμμισε ότι οι συνέργειες μεταξύ των δύο βασικών δραστηριοτήτων της Metlen αποδείχθηκαν καθοριστικές κατά την ενεργειακή κρίση. Η διαφοροποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου και η έγκαιρη αντιστάθμιση κινδύνου επέτρεψαν στην εταιρεία να περιορίσει την έκθεσή της στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το υψηλό κόστος φυσικού αερίου συνεχίζει να ασκεί σημαντικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή της ζήτησης στις αυξημένες τιμές απαιτεί χρόνο.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε την ανησυχία ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να αποδυναμώσει περαιτέρω τη διεθνή της θέση, εάν δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα ενεργειακού κόστους και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.