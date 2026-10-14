O Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι οι δύο αυτές παράμετροι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της μεγαλύτερης αυτόνομης εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, ισχύος 330 MW, στις Νέες Καρυές Λάρισας. Το έργο αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Metlen Energy & Metals με τον Όμιλο Καράτζη.

Κατά την ομιλία του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι οι δύο αυτές παράμετροι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Όπως σημείωσε, όσο περισσότερη ενέργεια παράγει μια χώρα από εγχώριους πόρους, τόσο περιορίζεται η έκθεσή της στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας, εξηγώντας ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές δεν συμπίπτει πάντοτε χρονικά με τη ζήτηση. Κατά συνέπεια, η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δικτύων και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο επικεφαλής της Metlen αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η οποία επιδιώκει ταυτόχρονα την ενεργειακή μετάβαση, την επαναβιομηχάνιση και την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας.

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Όπως υπογράμμισε, η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει επενδύσεις πρωτοφανούς κλίμακας, οι οποίες, ωστόσο, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τις κατάλληλες οικονομικές συνθήκες.

«Αν η Ευρώπη θέλει να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, πρέπει να προσφέρει πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης, διασυνδέσεις και ευελιξία του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ενεργειακό κόστος συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Metlen έχει επιλέξει να επενδύσει στην ενεργειακή μετάβαση, αντιμετωπίζοντάς την ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέεται με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Καράτζης στάθηκε στη σημασία της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και επαναδιοχέτευσής της στο σύστημα όταν υπάρχει ανάγκη.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια δυνατότητα κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξανόμενης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Όμιλος Καράτζη δίνει έμφαση σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες δημιουργούν αξία για την ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Metlen, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σύμπραξη με έναν ελληνικό όμιλο που διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων.

Τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας

{https://www.youtube.com/watch?v=qBO6Zo91T5k}