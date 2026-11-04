Με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή η νέα συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο μια πλειοψηφική πρόταση πολιτικής αλλαγής, μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα ελπιδοφόρα κυβερνητική προοπτική για τη χώρα και την κοινωνία.

Σήμερα η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα και η στεγαστική κρίση θέτει μεγάλα εμπόδια στη ζωή των νέων, η δημόσια Υγεία και Παιδεία αποδυναμώνονται, οι εργαζόμενοι ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Η ακρίβεια δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο απέναντι στο οποίο η πολιτεία μπορεί μόνο να παρακολουθεί. Η φορολογική πολιτική, οι έλεγχοι στην αγορά, η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και η προστασία του εισοδήματος αποτελούν πολιτικές επιλογές. Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος, ενίσχυση μισθών και συντάξεων και αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται σε περιστασιακά επιδόματα, όταν οι αιτίες της ακρίβειας παραμένουν.

Την ίδια στιγμή, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς βαθαίνει. Η διαφάνεια, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η λογοδοσία δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά προϋποθέσεις δημοκρατίας. Η διαφθορά δεν είναι απλώς ηθικό πρόβλημα, αλλά μηχανισμός αναδιανομής πλούτου και ισχύος υπέρ των λίγων. Η αντιμετώπισή της έχει ταυτόχρονα κοινωνική, οικονομική και θεσμική διάσταση. Η εναλλακτική πρόταση εξουσίας οφείλει να αλλάξει τον τρόπο άσκησης της εξουσίας και να επαναφέρει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Υπάρχουν στιγμές που οι δημοκρατικοί πολίτες καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην παρακμή, τη διαφθορά και την απαξίωση των θεσμών. Κανείς δεν μπορεί να βρει ατομική διέξοδο στα συλλογικά αδιέξοδα. Η πορεία της χώρας αφορά όλους και απαιτεί τη συμμετοχή όλων.

Σε αυτή την κατεύθυνση τοποθετείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιδιώκοντας μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική και την κοινωνία. Η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου χρειάζεται συμμετοχή των πολιτών, πρόγραμμα και συνάντηση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας σε μια συνεκτική πρόταση κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατικής αναγέννησης και δίκαιης ανάπτυξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε αυτή την προσπάθεια η πολιτική εμπειρία και η διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα λειτουργούν ήδη ως καταλύτης. Η δυνατότητά του να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια και να συμβάλει στη συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού σχεδίου αποτελεί εχέγγυο για να μετατραπεί η πολιτική πρωτοβουλία σε συλλογικό εγχείρημα, με σαφείς δεσμεύσεις, κοινωνική συμμετοχή και αξιόπιστες απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας.

Γιατί αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα πειστικό σχέδιο που να συνδέει την κοινωνική δικαιοσύνη με την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αποτελεσματικότητα του κράτους με τη δημοκρατική λογοδοσία και την ανάπτυξη με τη δίκαιη κατανομή των αποτελεσμάτων της.

Αποτελεί, λοιπόν, αναγκαιότητα η διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, που θα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους, τους νέους, τους επιστήμονες, τους μικρομεσαίους και τις δημιουργικές παραγωγικές δυνάμεις. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε από την χειρότερη και πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.

Η Νέα Μεταπολίτευση, η Ηθική Επανάσταση και η Δίκαιη Ανάπτυξη, συνθέτουν το πολιτικό όραμα αυτής της προσπάθειας. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Απαιτεί ενότητα και ενεργή συμμετοχή. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ. Με σχέδιο, όραμα, αξιοπιστία.

Η πολιτική αποκτά περιεχόμενο όταν μεταβάλλει τους όρους ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί, το ζητούμενο, τελικά, δεν είναι απλώς μια διαφορετική κυβέρνηση. Είναι μια διαφορετική πορεία για τη χώρα, με περισσότερη δημοκρατία, παραγωγή και κοινωνική δικαιοσύνη, με ισχυρούς δημόσιους θεσμούς και με την κοινωνία συμμέτοχη στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της.

Αυτό σημαίνει να ακούσουμε πραγματικά τους ανθρώπους. Να εμπιστευτούμε τη γνώση και την εμπειρία τους. Να δημιουργήσουμε ένα νέο «μαζί», που δεν θα επιβάλλεται από τα πάνω, αλλά θα χτίζεται μέσα από τη συμμετοχή.

Σημαίνει, επίσης, να ξαναδώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στην πρόοδο. Με αξιοπρεπείς μισθούς, προσιτή στέγη, ισχυρό κοινωνικό κράτος, ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και χρόνο για ζωή. Με μια οικονομία που υπηρετεί την κοινωνική συνοχή και όχι τις ανισότητες. Με περιφερειακή ανάπτυξη που δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δημιουργούν στον τόπο τους.

Και, πάνω απ’ όλα, σημαίνει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη. Να τολμήσουμε την υπέρβαση και να θεμελιώσουμε μια νέα πολιτική ενότητα για την προοδευτική παράταξη. Με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή η νέα συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο μια πλειοψηφική πρόταση πολιτικής αλλαγής, μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα ελπιδοφόρα κυβερνητική προοπτική για τη χώρα και την κοινωνία.

(Ο Βασίλης Τσίρκας είναι δικηγόρος, πρώην βουλευτής Άρτας, μέλος της ΕΛ.Α.Σ.)