«Αποτροπιαστική» χαρακτήρισε η ΕΛΑΣ την βομβιστική επίθεση στον Κολωνό.

Στην καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης στον Κολωνό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο πολιτών και δύο αστυνομικών, προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσω του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Μαρίνου Σκανδάμη.

«Ο τραυματισμός δύο αστυνομικών και δύο πολιτών σε παγίδα θανάτου με έκρηξη βόμβας στον Κολωνό προκαλεί αποτροπιασμό. Καταγγέλλουμε την δολοφονική επίθεση, ζητώντας τώρα από την Ελληνική Αστυνομία να εξιχνιάσει αυτό το σοβαρότατο έγκλημα και να οδηγήσει τους ειδεχθείς δράστες του στη Δικαιοσύνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 21/10, όταν πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία για ύποπτη βαλίτσα με ναρκωτικά έξω από την είσοδο πολυκατοικίας. Ζευγάρι αστυνομικών που έσπευσε στο σημείο έλεγξε τη βαλίτσα, όμως εκείνη εξερράγη. Ο ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο 421 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις διακομίσθηκαν στον «Ευαγγελισμό», με τραύματα στα κάτω κυρίως άκρα, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.

«Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και κάθε δύναμη σε αυτούς και τις οικογένειές τους», καταλήγει η δήλωση της Συμπαράταξης.