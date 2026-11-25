«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρισκόμουν», λέει ο ίδιος σε ντοκιμαντέρ του Netflix.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια, όπως αποκαλύπτεται σε ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει μεθαύριο, Παρασκευή, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται δημόσια αναφορά στη διάγνωση της σχιζοφρένειας.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρισκόμουν. Είχα φτάσει στον πάτο της κόλασης, στην πιο ζωντανή της εκδοχή. Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά πίστευα ότι θα κατέληγα σε ένα δωμάτιο με επενδυμένους τοίχους και κλειδωμένη πόρτα. Και αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ», αναφέρει ο 37χρονος Φιούρι, σύμφωνα με απόσπασμα του ντοκιμαντέρ.

«Ξυπνούσα μέσα στη νύχτα και το άγχος με παρέλυε. Απλώς δεν μπορούσα να το ξεπεράσω», πρόσθεσε.

«Είχα καταρρεύσει εντελώς και τότε ήταν που πήγα να επισκεφθώ μια ψυχίατρο στο Λονδίνο. Μου έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις και, όπως φάνηκε, πληρούσα όλα τα κριτήρια, ό,τι κι αν ήταν αυτό που μου συνέβαινε. Κατάθλιψη, άγχος, διπολική διαταραχή…», συνέχισε ο Φιούρι.

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Η σύζυγος του πυγμάχου, Πάρις, η οποία έχει σημαντική παρουσία στο ντοκιμαντέρ, μίλησε για τη δυσκολία που αντιμετώπισε να κατανοήσει τη διάγνωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Netflix.

«Η αντίδρασή μου ήταν: "Μη λες ανοησίες. Τι είναι αυτά που λες; Οι σχιζοφρενείς είναι μανιακοί. Εσύ δεν είσαι σχιζοφρενής, έτσι δεν είναι;"», λέει.

Ο πατέρας του Φιούρι, Τζον, πρόσθεσε ότι πλέον αναγνωρίζει πως «αυτό υπήρχε πάντα».

«Εγώ, με τον χαρακτήρα μου και χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα, δεν ήθελα να βλέπω ένα παιδί με κατάθλιψη. Κι αν το έβλεπα, δεν έδινα σημασία», δήλωσε.

«Τώρα όμως καταλαβαίνω. Είναι μια ασθένεια, μια τρομερή ασθένεια, από την οποία πάσχω κι εγώ».

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ ορίζει τη σχιζοφρένεια ως «μια ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διαταραχές στις διαδικασίες της σκέψης, την αντίληψη, τη συναισθηματική ανταπόκριση και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις».

«Στα συμπτώματα της σχιζοφρένειας περιλαμβάνονται ψυχωτικά συμπτώματα, όπως οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες και οι διαταραχές της σκέψης (ασυνήθιστοι τρόποι σκέψης), καθώς και η μειωμένη έκφραση συναισθημάτων, η μειωμένη κινητοποίηση για την επίτευξη στόχων, οι δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, οι κινητικές διαταραχές και οι γνωστικές δυσλειτουργίες», προσθέτει.

Ναρκωτικά και αλκοόλ

Ο Φιούρι μίλησε επίσης για τη μάχη του με την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ.

«Νομίζω ότι το σημείο καμπής για μένα ήταν τη νύχτα του Halloween το 2017. Βγήκα έξω και ντρεπόμουν για την εμφάνισή μου. Ήμουν ένα παχύσαρκο χάλι και φορούσα μια τεράστια στολή, έναν σκελετό που φωσφόριζε στο σκοτάδι. Σκεφτόμουν ότι κανείς δεν θα με αναγνώριζε έτσι», είπε.

«Κοίταξα γύρω μου και έβλεπα όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους και σκέφτηκα ότι κάποτε είχα τον κόσμο στα χέρια μου και τα πέταξα όλα στα σκουπίδια. Και τώρα είμαι απλώς ένα παχύσαρκο χάλι, εθισμένος στο αλκοόλ. Γύρνα σπίτι», πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Λούσι Γουίλκοξ, αφηγείται την πορεία του Φιούρι προς την κορυφή της πυγμαχίας, όταν κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών το 2015, προτού απομακρυνθεί από το άθλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια κατάφερε να ανατρέψει την πορεία της ζωής του και να επιστρέψει στα ρινγκ, κατακτώντας για δεύτερη φορά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών το 2022.

Ο Φιούρι έχασε τον τίτλο του από τον Ουκρανό πυγμάχο Ολεξάντρ Ούσιτς τον Μάιο του 2024 και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση μετά τη δεύτερη ήττα του από τον ίδιο αντίπαλο, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, σημειώνοντας δύο νίκες μέσα στο 2026, ενώ στις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του και επίσης πυγμάχο βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

Με πληροφορίες από CNN