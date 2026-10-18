Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία επιτέθηκε στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας δεκάδες φορές αυτή την εβδομάδα από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία πριν από μία εβδομάδα, η Ρωσία έχει σκοπίμως επιτεθεί στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας 76 φορές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, προσθέτοντας ότι τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν στις περιφέρειες Βινίτσια, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Οδησσού.

Το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν επιβεβαιώσει την ανακοινωθείσα από τον Τραμπ συμφωνία εκεχειρίας.