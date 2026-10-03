Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στον δρόμο προς τους Αμμολόφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μηχανής.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής της Νέας Περάμου, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση να παραμένουν υπό διερεύνηση.