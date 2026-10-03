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Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία του τροχαίου προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το ηλεκτρικό πατίνι.

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στον δρόμο προς τους Αμμολόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μηχανής.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής της Νέας Περάμου, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση να παραμένουν υπό διερεύνηση.