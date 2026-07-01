Τρεις αναμετρήσεις, τρία εισιτήρια για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Η φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (01/07) και τα ξημερώματα (02/07) με τρεις αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στις 19:00 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη ΛΔ του Κονγκό. Τα «τρία λιοντάρια» είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στους αφρικανούς και ελπίζουν σε αυτή τη διοργάνωση «να το φέρουν σπίτι».

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Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Οι Βέλγοι τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους με πέντε βαθμούς ενώ οι πρωταθλητές Αφρικής προκρίθηκαν ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων.

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Τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00), η διοργανώτρια ΗΠΑ κοντράρεται με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οι ΗΠΑ, που έχουν παίξει ιδιαίτερα ελκυστικό ποδόσφαιρο στη φάση των ομίλων, ευελπιστούν σε μία αξιόλογη πορεία στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη οι Βόσνιοι πιστέυουν στο όνειρο, με το viral τραγούδι των Βαλκανίων «I am from Bosnia take me to America» να έχει πάρει κυριολεκτικά «σάρκα και οστά».

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

01/07 19:00 Αγγλία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

01/07 23:00 Βέλγιο - Σενεγάλη (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

02/07 03:00 ΗΠΑ - Βοσνία (ΕΡΤ 1)

Ο δρόμος για τον τελικό