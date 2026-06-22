Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου.

Με μία τρυφερή ανάρτηση επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μοιράζεται καθημερινά ορισμένα στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα και τη ζωή της δίπλα στην δύο μηνών κόρη της, Ξένια.

Έτσι και σήμερα, επέλεξε να δημοσιεύσει μια ιδιαίτερη φωτογραφία στην οποία απαθανατίζει το χεράκι της μικρής κόρης της να κρατά σφιχτά το δικό της πάνω σε ένα φορμάκι γεμάτο με κόκκινες καρδιές.

Στο story που έκανε, επέλεξε να βάλει μία κόκκινη καρδούλα και την χαρακτηριστική φατσούλα που μοιάζει να δακρύζει.

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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής, απέκτησαν την κόρη τους λίγο πριν από την ημέρα του Πάσχα, στις 3 Απριλίου του 2026.

Η παρουσιάστρια, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μοιραζόταν τις σκέψεις και τις αγωνίες της με τους διαδικτυακούς της φίλους και του τηλεθεατές της, ενώ επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα σχεδόν έναν μήνα μετά, στις 11 Μαΐου. Κατά την επιστροφή της στο πλατό την περίμενε μία μεγάλη έκπληξη καθώς οι συνεργάτες και συνάδελφοί της είχαν τοποθετήσει ροζ μπαλόνια και κομφετί για να υποδεχθούν την παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα».