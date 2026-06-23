Η Κατερίνα Τσάβαλου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Για την σχέση της με την κόρη της και την απόφαση να πάρουν διαζύγιο με τον σύντροφό της μίλησε η Κατερίνα Τσάβαλου, αποκαλύπτοντας ότι είναι μία συνθήκη που αρχικά τη δυσκόλεψε αισθητά.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου.

Η ίδια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της και σε κάποια από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι σε αναβρασμό είναι τώρα διάφορα πράγματα που συζητάω για να κλείσει και αυτό. Η μικρή τελείωσε τώρα το σχολείο, οπότε είμαστε περισσότερη ώρα μαζί, μια χαρά».

Σε ερώτηση σχετικά με τα επαγγελματικά της και το αν θα ήθελε μελλοντικά να αναλάβει την παρουσίαση κάποιας τηλεοπτικής εκπομπής, σημείωσε: «Έκανα παλιά παρουσίαση… Ήμουν η φωνή του MTv Greece. Δεν το έχω σκεφτεί να σου πως την αλήθεια. Δεν ξέρω, αλλά αν ήταν κάτι που να μου ταιριάζει…».

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«Η αγένεια που τη βαφτίζουμε ειλικρίνεια… Σου λέει ο άλλος ότι είμαι ειλικρινής και τα λέω έτσι. Το βλέπω ότι έχει γίνει παντού. Δεν είναι το ίδιο», δήλωσε, αποκαλύπτοντας το είναι αυτό που την ενοχλεί περισσότερο στην ανθρώπινη συναναστροφή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον σύντροφό της, μία απόφαση που την χαρακτήρισε αρχικά «δύσκολη» χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί κάποια ρήξη:

«Διαζευγμένη μητέρα. Πάμε στα τρία χρόνια τώρα, είμαστε μια χαρά. Και πριν ήμασταν μια χαρά. Δεν έγινε κάτι, απλά τελείωσε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και καλύτερα», δήλωσε αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι αυτή την περίοδο της ζωής της δεν είναι δεσμευμένη.

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Τέλος, αναφέρθηκε στην σχέση που έχει με την κόρη της: «Έχω σχέση λατρείας, έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό που λέμε ‘απέραντη αγάπη’. Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου».