Η παρέα του «Buongiorno» σχολίασε το reunion της Μαρίας Ηλιάκη και του Νίκου Μουτσινά, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να προσθέτει το δικό του σχόλιο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε με τον δικό του τρόπο την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου μεταξύ της Μαρίας Ηλιάκη και του Νίκου Μουτσινα.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου, η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της στο «Buongiorno», σχολίασαν το reunion των δύο παρουσιαστών οι οποίοι φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια είχαν απομακρυνθεί αισθητά.

Οι δυο τους υπήρξαν στο παρελθόν στενοί φίλοι και συνεργάτες με τις σχέσεις τους να γίνονται πιο απόμακρες ύστερα από μερικά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει γίνει γνωστό το αν είχαν έρθει σε ρήξη μεταξύ τους, καθώς και οι δύο επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Στο απόσπασμα από την εκπομπή του MEGA, οι συντελεστές φαίνονται να σχολιάζουν τις σχετικές αναρτήσεις, αναφέροντας μάλιστα ότι πιθανά δεν αφορά επαγγελματικό ραντεβού καθώς και οι δύο πλευρές έχουν ανανεώσει τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαιά τους.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε να αφήσει το δικό του σχόλιο, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σχέση της Δανάης Μπάρκα και της Κατερίνας Καινούργιου:

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«Άμα τα βρίσκουν παλιοί φίλοι εγώ προτείνω το επόμενο να είναι Φώτης και Μαρία και το Καινούργιου – Μπάρκα θα έβλεπα ξανά εγώ. Δεν είχαν συνεργαστεί, αλλά είχαν μαλώσει», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Φαίη Σκορδά να δίνει τη σκυτάλη στο επόμενο θέμα προς συζήτηση.

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