«Δεν είμαστε αλαζόνες να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος, αλλά το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Σαν ΝΔ είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, δεν είμαστε αλαζόνες να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας άρα για να κυβερνηθεί η χώρα το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο Γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συρρικνωθεί περισσότερο μέχρι τις εκλογές καθώς δέχεται πιέσεις από την άνοδο του κ. Τσίπρα και από το δίλημμα «Αριστερά εναντίον Κεντροδεξιάς».

Όσον αφορά στη σκιώδη κυβέρνηση της ΕΛΑΣ είπε ότι «οι ιδέες της Αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε τώρα ότι οι τομεάρχες είναι επιχειρηματίες, επενδυτές, άνθρωποι που έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού άρα βλέπουμε μια μετατόπιση στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο στο οποίο πλέον θα κριθούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων». Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά είπε ότι θα στεναχωρήσει όλους και ιδιαιτέρως τον απλό Νεοδημοκράτη που έμεινε στη ΝΔ όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Ενώ αναφερόμενος στον Κ. Καραμανλή είπε ότι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της παράταξης».

Αναλυτικά:

Για τη χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls

«Επί της αρχής υγιές είναι να επιστρέψει η πολιτική αντιπαράθεση και να μπορούμε με το νέο κόμμα Τσίπρα, με το εμφυλιοπολεμικό όνομα και την επωνυμία Αριστερή Συμπαράταξη, να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε ιδεολογικά ως μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη από την άλλη άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπουν τα διλήμματα της κάλπης όπως είναι σωστό να μπαίνουν σε κάθε κάλπη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για το αν ισχύει ότι είναι «λίγο πιο δεξιά της ΝΔ»

«Εγώ πλέον είμαι Γραμματέας της ΝΔ οφείλω να εκφράζω το σύνολο της παράταξης το οποίο συστεγάζει και συνενώνει ανθρώπους από το Κέντρο έως την Δεξιά. Αυτό είναι και το βασικό συστατικό της ΝΔ που την έχει κρατήσει όρθια εδώ και μισό αιώνα και στο τέλος αυτής της δεύτερης τετραετίας της δίνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων κομμάτων. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά και υπάρχουν λόγοι που δεν έχει συμβεί.

Εμείς έχουμε δύο στόχους μπροστά από την κάλπη του ’27, ο πρώτος είναι να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να είμαστε αξιόπιστοι. Πράγμα πολύ μακρινό από τα πεπραγμένα του κ.Τσίπρα. Το δεύτερο είναι να γίνει κατανοητό και καθαρό το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα του 2030».

Για το ποια είναι η «φράση κλειδί» για τη ΝΔ

«Ισχυρή Ελλάδα. Ισχυρή Ελλάδα οικονομικά, ισχυρή Ελλάδα στρατιωτικά, ισχυρή Ελλάδα γεωπολιτικά. Να νιώσουμε περήφανοι οι Έλληνες για την πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, να επιστρέψουν ακόμα περισσότερα νέα παιδιά που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να αυξηθούν οι μισθοί σε επίπεδο μεγαλύτερο από τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις και από την ακρίβεια και να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπορούν να νιώσουν και να φανταστούν το δικό τους ρόλο, τη δική τους ζωή στην Ελλάδα του 2030. Απέναντι σε αυτό έχουμε ακούσει από τον κ. Τσίπρα «θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο», αυτά τα γνωστά της Αριστεράς τα οποία έχουν ηττηθεί και απορριφθεί ξανά και ξανά από την ελληνική κοινωνία».

«Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για να κυβερνηθεί η χώρα είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ»

«Σαν ΝΔ είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, δεν είμαστε αλαζόνες να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας άρα για να κυβερνηθεί η χώρα αυτή τη στιγμή το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ αλλιώς δεν θα μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να αρχίσει να συνεργάζεται με το δικό του κόμμα γιατί μες το δικό του κόμμα υπάρχουν πολύ διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε «θέλουμε να είμαστε μια δύναμη διακυβέρνησης» και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε « πρέπει να είμαστε απέναντι σε όλα, πρέπει να είμαστε απέναντι στον Μητσοτάκη, πρέπει πάση θυσία να πέσει ο Μητσοτάκης κλπ » οπότε ας τα βρουν μεταξύ τους. Εγώ το βλέπω να συρρικνώνεται περισσότερο μέχρι τις εκλογές. Δέχεται πιέσεις από την άνοδο του κ. Τσίπρα και νομίζω ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα «Αριστερά εναντίον Κεντροδεξιάς στην κάλπη του ’27» θα συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο».

Για τη «σκιώδη κυβέρνηση» Τσίπρα

«Οι ιδέες της Αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν μια δεκαετία και μπήκανε ως διλήμματα στην κάλπη για το μεταναστευτικό, για τις επενδύσεις, για την φορολογία για μια σειρά από ζητήματα σημαντικά για τη χώρα έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε τώρα ότι οι τομεάρχες είναι επιχειρηματίες, επενδυτές, άνθρωποι που έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού άρα βλέπουμε μια μετατόπιση στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο στο οποίο πλέον θα κριθούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων, και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία».

Κόμμα Σαμαρά

«Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό Νεοδημοκράτη ο οποίος έμεινε στη ΝΔ όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντ.Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα».

Για τον Κώστα Καραμανλή

«Ο Κ. Καραμανλής είναι στην ΝΔ. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, τον αγαπάμε τον σεβόμαστε τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της παράταξης. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην προεκλογική περίοδο».

Για τη θέση Λυμπερόπουλου ότι θα κάνει εκλογικά κέντρα τα ταξί

«Την τελευταία φορά που είπε ότι θα κάνει εκλογικό κέντρο τα ταξί θυμάστε πως πήγε, ας δει λοιπόν τι αποτέλεσμα έφερε με αυτή την πρακτική του. Όχι απλά δεν είχε αποτέλεσμα η τακτική του αλλά έφερε αυτοδύναμη τη ΝΔ. Μας έχει απειλήσει πολλές φορές ο κ.Λυμπερόπουλος. Εγώ δεν πιστεύω ότι εκπροσωπεί σωστά στον κλάδο των ταξί. Τον απλό και έντιμο επαγγελματία, τα νέα παιδιά που είναι στο τιμόνι δεν τους εκπροσωπεί. Ο Λυμπερόπουλος εκπροσωπεί μαντράδες, οικονομικά συμφέροντα και μια σειρά από στενές ομάδες οι οποίες δεν βλέπουν το κοινό συμφέρον του απλού επαγγελματία».