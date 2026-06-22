«Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς» σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή κινδυνεύει άμεσα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά σημειώνοντας πως η κυβέρνηση αδιαφορεί αν και ο «αγώνας του απεργού πείνας για την σωτηρία των Προσφυγικών δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο».

«Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση σιωπά και προσπερνά αδιάφορα το θέμα. Αλλά είναι εκείνη που θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στην υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή. Η Νέα Αριστερά στέκεται σταθερά στο πλευρό της κοινότητας των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας» συνεχίζει η Νέα Αριστερά και καταγγέλει «τις σοβαρές παρατυπίες και τις μεθοδεύσεις της Περιφέρειας Αττικής. Μέσα από κλειστές διαδικασίες, χωρίς καμία διαβούλευση και παραβιάζοντας ευθέως τις κοινοτικές υποχρεώσεις περί συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060), η Περιφέρεια ενέταξε τη σχετική δράση αγνοώντας τους κατοίκους και τον Δήμο Αθηναίων».

Σκόπιμη απόκρυψη ότι τα Προσφυγικά κατοικούνται

Όπως συμπληρώνει η Νέα Αριστερά, το «πλέον σκανδαλώδες, ωστόσο, είναι η σκόπιμη απόκρυψη του γεγονότος ότι οι προσφυγικές πολυκατοικίες κατοικούνται, φτάνοντας στο σημείο να αντιμετωπίζουν τους κατοίκους σε αποφάσεις της Περιφέρειας ως «κινητά αντικείμενα». Αγνοούν επιδεικτικά μια κοινότητα 400 ανθρώπων, μεγάλο μέρος της οποίας ανήκει σε ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες). Αγνοούν ότι σε αυτό το μπλοκ κτιρίων οκτώ πολυκατοικιών λειτουργούν 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης (από φούρνο και παιδικό στέκι μέχρι δομή υγείας), φτιαγμένες από τη γειτονιά για τη γειτονιά, δίνοντας καθημερινά μαθήματα κοινωνικής συμπερίληψης».

Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση δικαιωμάτων (που) έχει ήδη προκαλέσει ευρείες αντιδράσεις: από ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναφορές στον ΟΗΕ, μέχρι την πρόσφατη κατεπείγουσα ερώτηση προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 33 Ευρωβουλευτές. Η διακομματική στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας (Αριστερά, Πράσινοι, Σοσιαλιστές) υπογραμμίζει την ευρεία καταδίκη των πρακτικών της Περιφέρειας και αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος.

Νέα Αριστερά: Άμεση διακοπή κάθε μονομερούς, αυθαίρετης ενέργειας

»Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι παρενέβη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος αναγνωρίζει την Κοινότητα, τονίζοντας πως «οποιαδήποτε προώθηση του σχεδιασμού δεν μπορεί να εξελίσσεται χωρίς προηγούμενη, ανοιχτή, θεσμικά οργανωμένη και ουσιαστική διαβούλευση».

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Κλείνοντας την ανανκοίνωσή της η Νέα Αριστερά, «καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια να αναγνωρίσουν την Κοινότητα και τα δικαιώματά της και να σταματήσουν το παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών. Η Νέα Αριστερά απαιτεί την άμεση διακοπή κάθε μονομερούς, αυθαίρετης ενέργειας από την Περιφέρεια Αττικής και τη συμμετοχή της κοινότητας σε κάθε σχεδιασμό. Τα Προσφυγικά δεν είναι απλώς κτίρια, είναι οι άνθρωποί τους».





