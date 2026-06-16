Ρεκόρ και για το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026.

Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που θέλει να δει το όνομά του δίπλα σε αυτό το ρεκόρ. Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ ήταν τελικά εκείνος που το κατέρριψε, στην πρεμιέρα της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 και την ισοπαλία έκπληξη με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0).

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Σοσιεδάδ σίγουρα δεν πανηγύρισε το ανεπιθύμητο ρεκόρ του. Από το 1966 δεν έχει υπάρξει άλλος ποδοσφαιριστής που έπαιξε τα πρώτα 30 λεπτά ματς του Μουντιάλ, χωρίς να αγγίξει την μπάλα.

{https://x.com/OptaJoe/status/2066561599272370684}

Δεν ήταν το μόνο ρεκόρ του ματς. Παρότι η Ισπανία είχε κατοχή μπάλας 74%, το Πράσινο Ακρωτήρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας κάνει μόνο ένα φάουλ, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε Μουντιάλ.

{https://x.com/OptaJoe/status/2066584105689461231}

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Όσο για την Ισπανία, έχει φτάσει τις 2.500 πάσες και τα 49 σουτ από το τελευταίο της γκολ σε Μουντιάλ, όταν έχασε από την Ιαπωνία με 2-1 το 2022. Αν και η «Φούρια Ρόχα» προκρίθηκε στα νοκ αουτ στη συνέχεια, στους «16» το Μαρόκο κράτησε την Ισπανία στο 0-0 και τελικά τη νίκησε με 3-0 στα πέναλτι.

{https://x.com/OptaJoe/status/2066583114957135976}