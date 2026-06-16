Το θερινό ηλιστοάσιο για το 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Το θερινό ηλιοστάσιο είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη περίοδος φωτός του έτους και αποτελεί ένα σταθερό αστρονομικό ορόσημο, το οποίο σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.

Το φαινόμενο αυτό δεν σχετίζεται με την απόσταση της Γης από τον ήλιο, αλλά είναι το αποτέλεσμα της γεωμετρικής σχέσης του πλανήτη μας με το μητρικό μας άστρο.

Το θερινό ηλιστοάσιο για το 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, με τη συνολική διάρκεια φωτός να ανέρψεται στις 15 ώρες.

Ο «μηχανισμός» πίσω από το φαινόμενο

Η εξήγηση για τη μεγάλη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο. Ο άξονας περιστροφής της δεν είναι κάθετος στην τροχιά της, αλλά παρουσιάζει σταθερή κλίση περίπου 23,4 μοιρών.

Κατά το θερινό ηλιοστάσιο, το βόρειο ημισφαίριο είναι στραμμένο περισσότερο προς τον Ήλιο. Ως αποτέλεσμα, οι ακτίνες του φτάνουν πιο άμεσα στην επιφάνεια της Γης και ο Ήλιος ακολουθεί τη μεγαλύτερη και υψηλότερη διαδρομή του στον ουρανό.

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Αυτή η θέση του Ήλιου έχει ως συνέπεια να παραμένει περισσότερες ώρες πάνω από τον ορίζοντα, προσφέροντας τη μέγιστη διάρκεια φωτός για ολόκληρο το έτος.

Τι αλλάζει στη διάρκεια της ημέρας

Η αστρονομική αυτή ευθυγράμμιση γίνεται εύκολα αντιληπτή στην καθημερινότητά μας. Η ανατολή πραγματοποιείται πολύ νωρίς το πρωί, ενώ η δύση αργά το βράδυ, αυξάνοντας σημαντικά τις ώρες φωτός.

Παράλληλα, ο Ήλιος φτάνει στο υψηλότερο σημείο του στον ουρανό κατά το μεσημέρι, με αποτέλεσμα οι σκιές των αντικειμένων να είναι μικρότερες από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου.

Η μεγαλύτερη μέρα δεν συνεπάγεται περισσότερη ζέστη

Παρότι κατά το θερινό ηλιοστάσιο η Γη δέχεται τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες δεν καταγράφονται εκείνη την περίοδο.

Οι θάλασσες, οι ωκεανοί και το έδαφος χρειάζονται χρόνο για να απορροφήσουν και να αποθηκεύσουν τη θερμότητα. Για τον λόγο αυτό, οι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού εμφανίζονται συνήθως αρκετές εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Το αντίθετο φαινόμενο στο νότιο ημισφαίριο

Την ίδια στιγμή που το βόρειο ημισφαίριο απολαμβάνει τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους, το νότιο ημισφαίριο βιώνει το ακριβώς αντίθετο. Εκεί καταγράφεται το χειμερινό ηλιοστάσιο και η μικρότερη ημέρα του χρόνου, καθώς ο νότιος πόλος είναι στραμμένος μακριά από τον Ήλιο.

Το θερινό ηλιοστάσιο αποτελεί την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της επίδρασης που έχει η κίνηση της Γης στη ζωή και το περιβάλλον μας.